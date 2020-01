Rafael Nadal dompte Kyrgios pour suivre Federer, Djokovic

N ° mondial 1 et un ancien champion de l’Open d’Australie Rafael Nadal en sont à leur 12e quart de finale à Melbourne, battant Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 en trois heures et 38 minutes. Il s’agit du 41e quart de finale majeur de Rafael Nadal au général, assurant la troisième place de la liste avec Jimmy Connors, derrière Roger Federer et Novak Djokovic.

L’Aussie a touché 25 as mais cela n’a pas suffi pour le garder en sécurité, l’Espagnol qui a produit des numéros plus efficaces à la fois sur le premier et surtout le deuxième service n’a fait face qu’à trois points de rupture dans l’ensemble du choc, subissant deux pauses qui ont presque coûté lui chèrement.

D’autre part, il a volé le service de Nick deux fois plus de neuf occasions, prévalant dans les moments cruciaux pour réserver une place dans les quarts. Nadal avait l’avantage avec 64 vainqueurs et 27 fautes directes, luttant pour briser le rythme de Nick après le premier match mais trouvant toujours le moyen de remporter le triomphe en quatre sets et d’éviter de passer plus de temps sur le terrain.

Frappant 14 vainqueurs et six fautes directes, Nadal a tout fait correctement sur le terrain lors du premier match, servant bien et gagnant une pause pour un 6-3. Face à une égalité dans le tout premier match, Rafa a tenu avec un coup droit et une erreur forcée de Kyrgios, évitant un revers précoce et inscrivant son nom sur le tableau de bord avant que Nick égalise le score avec un as sur la ligne T.

Un vainqueur du coup droit a envoyé Rafa 2-1 devant, brisant Kyrgios lors du prochain match de 40-15 pour prendre l’avantage crucial. Mélangeant bien ses tirs, l’Espagnol a tenu à 30 avec un vainqueur de service pour cimenter la pause et avancer plus loin avant que l’Aussie ne réduise le déficit à 4-2, restant à l’intérieur d’un déficit de pause.

Avec un bon rythme au service, Rafa s’est maintenu amoureux au septième match et a servi pour le set à 5-3 après une excellente prise de Kyrgios également. Atterrissant un service droit après un autre, Nadal a délivré une autre prise avec amour pour décrocher le premier match 6-3 en 36 minutes pour le meilleur départ possible.

Réduisant le nombre d’erreurs et imposant ses coups pour la première fois, Nick a survécu à un match d’ouverture difficile du deuxième set et n’a jamais regardé en arrière, volant le service de Nadal à 2-1 et le ramenant à la maison avec un service merveilleux.

Face à un défi ultime dans le premier match, Nick a repoussé trois chances de pause, tenant après quatre égalités et se donnant un coup de pouce massif pour le reste du set. Ne pensant pas aux opportunités qu’il a gaspillées, Rafa a décroché un as sur la ligne T pour égaliser le score à 1-1, espérant plus de chances de retour au prochain match.Cela ne s’est pas produit, cependant, avec Kyrgios trouvant le chemin pour rester dans les rallyes plus longs avec un adversaire puissant, tenant à 15 avec un beau vainqueur de lob et délivrant sa première et seule pause de service quelques minutes plus tard grâce à un coup droit sur le vainqueur de la ligne que Nadal n’a pas réussi à rattraper.

Servant à 3-1, Nick a ramené le jeu à la maison quand le revers de Nadal a atterri longtemps, confirmant l’avantage et ayant une bien meilleure apparence sur le terrain qu’il y a seulement 15 minutes. Rafa s’est tenu amoureux au sixième match avec un coup droit parfait sur toute la ligne pour réduire le déficit, mais il n’a rien pu faire au retour, permettant à Nick de saisir le set avec deux as dans le match neuf pour égaliser le score à 1-1 et rester en lice.

Le troisième set a été la meilleure partie de cette rencontre, avec 35 vainqueurs au total et un tennis de haut niveau du début à la fin. Nick a repoussé une chance de pause à 3-4 avec un tir parfait, tenant avec deux gagnants de service et survivant à deux égalités dans le 12e match pour atteindre un bris d’égalité.

Rafa a obtenu une mini-pause instantanée pour une avance de 2-0, forgeant un avantage 4-1 avec un vainqueur en coup droit avant que Kyrgios ne recule la mini-pause au neuvième point après une erreur de coup droit de son adversaire. Une double faute de Nick dans le pire moment a propulsé Nadal 6-5, avec une autre double faute de la raquette du n ° mondial.

1 pour plus de drame et d’excitation. Un vainqueur de la volée a maintenu Nadal 7-6 devant et le set était entre ses mains lorsque Kyrgios a marqué un coup droit au 14e point, permettant à Rafa de passer de deux sets à un devant et de claquer la raquette avec colère.

Offrant une prise confortable après l’autre dans le quatrième set, Rafa a toujours été en tête, surtout après une pause amoureuse dans le troisième match qui l’a poussé plus près de la ligne d’arrivée. Servant à 5-4, Nadal espérait la 13e prise confortable consécutive, mais cela ne s’est pas produit, Kyrgios revenant au niveau du score à 5-5 et prolongeant ses chances.

Face à deux points de rupture lors du 11e match, Nick est resté calme pour repousser les deux et ramener le match à la maison pour un revirement complet. Tout recommençant, Rafa a frappé quatre gagnants lors du prochain match pour établir le deuxième bris d’égalité consécutif, espérant sceller l’affaire en deux sets.

Nick a joué un tir de chute libre au huitième point pour donner à Rafa un avantage de 5-3, l’Espagnol franchissant la ligne d’arrivée au 11ème point pour se retrouver dans les huit derniers.