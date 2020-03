Rafael Nadal donne un message aux parents d’élèves de l’académie pris dans la crise des coronavirus

Rafael Nadal a rédigé une lettre ouverte expliquant ses projets pour son Académie à Majorque au milieu de la pandémie mondiale actuelle de coronavirus.

Avec une multitude de jeunes joueurs vivant et s’entraînant sur place à l’Académie, le champion du Grand Chelem à 19 reprises a été impliqué dans la surveillance du bien-être des personnes sur place et dans la mise en œuvre de toutes les mesures pour les protéger ainsi que leurs familles.

Au milieu de la fermeture espagnole, les jeunes résidents de l’Académie ont été séparés de leurs parents, mais Nadal tenait à assurer à toutes les parties que leur bien-être était au premier plan de son esprit et de celui de l’Académie.

«J’espère que vous allez bien en ces temps compliqués», a écrit Nadal.

«Comme vous le savez, les circonstances à l’Académie sont très particulières car tout au long de l’année, de jeunes joueurs de 42 nationalités différentes résident ici.

«Pour diverses raisons familiales et logistiques, beaucoup d’entre eux sont restés ici et il est de notre devoir et de notre responsabilité de prendre soin d’eux et c’est ce que j’ai dit à leurs parents.

«Au cours des dernières heures, nous avons été en contact avec le Conseil supérieur du sport et le ministère régional de la santé des îles Baléares afin d’adopter les mesures appropriées qui sont conformes à la loi actuelle.

«Le résultat de ces conversations a permis à du personnel d’encadrement et de soutien, ainsi qu’à du personnel de nettoyage, qui se sont tous portés volontaires, de se confiner dans les installations afin de pouvoir s’occuper de ces joueurs qui doivent rester à l’Académie pendant cette temps.

«Samedi, l’Académie a fermé au public, les résidences pour adultes, la salle de gym, le musée, la boutique et le restaurant, de sorte que les joueurs et le personnel bénévole qui sont maintenant confinés dans les locaux sont les seuls sur place.

«Personne de l’extérieur ne peut entrer et nous pouvons donc essayer d’éviter toute infection possible de l’extérieur.

«Je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer les parents et vous dire à tous que vos enfants sont très bien gardés par une équipe formidable qui donne tout son temps pour prendre soin de leur santé. Je sais que vous voulez être avec vos enfants et nous espérons que ce moment arrivera bientôt.

«Je voudrais également vous encourager à rester à la maison. Ce sont des moments difficiles, mais ensemble, nous les traverserons. »

Nadal a envoyé un message sur les réseaux sociaux à ses fans après que l’ATP Tour a annulé les événements à venir au milieu de la crise de Covid-19, son rôle à l’Académie mettant à l’épreuve ses compétences en leadership en ces temps difficiles.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.