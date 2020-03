Rafael Nadal du cauchemar de 2009 au slam de carrière

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Rafael Nadal a débuté en 2009 avec une nouvelle victoire contre Roger Federer. Cette fois, l’Espagnol a vaincu son rival lors de la finale de l’Open d’Australie, gagnant en cinq sets et battant le Suisse même sur les courts de Melbourne.

Après la demi-finale de cette édition contre Verdasco, Rafa a dit à son oncle Toni: “C’est facile de parler, Toni. C’est vraiment facile pour toi, mais je t’assure que je ne peux pas bouger. Les jambes ne répondent pas. Je peux ne cours pas. “

Toni, il a répondu: “Bah, un non-sens! Bien sûr, vous pouvez courir. Si, lorsque vous entrez sur le terrain, quelqu’un vous a tiré dessus lorsque vous arrêtez de courir, je vous assure que vous ne vous arrêteriez pas, vous courriez à Majorque!” Nadal semblait désormais dépasser Federer sur toutes les surfaces, dans tous les tournois.

Les Suisses ont dit en pleurant lors de la cérémonie de remise des prix sur la Rod Laver Arena les fameux mots: “Tout cela me tue.” Après l’Open d’Australie, Rafa a remporté Indian Wells, Monte-Carlo, Barcelone et Rome. À l’Open de France, il était le favori, mais en route vers la finale, l’impossible est arrivé.

Le quatrième tour de Paris le place devant Robin Soderling. Le Suédois, de façon imprévisible, a battu l’Espagnol en quatre sets, devenant le premier joueur à battre Nadal à Roland-Garros. Soderling a atteint la finale, où il a perdu contre Federer, qui a couronné le rêve du Grand Chelem de carrière: “Federer? Non, il ne m’a jamais remercié, j’attends toujours!

Quand il a vu que j’avais vaincu Rafa, je pense qu’il était assez content, mais peut-être aurait-il pu le battre en finale. Qui sait? “, A déclaré Soderling à propos de Federer. Après la dure défaite parisienne, la victoire subséquente de Federer à Wimbledon et la demi-finale d’Andy Murray dans la Coupe Rogers, Nadal a chuté à la troisième place du classement ATP.

Au cours de ces mois, l’Espagnol a subi une blessure aux ischio-jambiers, ce qui l’a forcé à sauter Wimbledon et a conditionné toute sa seconde moitié de la saison. 2010 a été une saison exceptionnelle pour Nadal. A partir du swing d’argile, où il a remporté Monte-Carlo, Rome, Madrid et Roland Garros, se vengeant en battant Robin Soderling en finale.

À Wimbledon, il a remporté son deuxième titre sur les pelouses du All England Club, battant Tomas Berdych en finale. «Je ne suis pas sûr, car si je pense à notre époque, je ne vois pas de grande différence en remportant Roland-Garros et Wimbledon.

Si vous allez jusqu’au bout, vous devez faire les mêmes choses. J’ai réussi à bien jouer sur l’herbe. Novak Djokovic a pu disputer la finale à Paris et remporter Wimbledon la même année. La chose difficile aujourd’hui est de gérer mentalement et physiquement la longue saison sur terre “, a-t-il dit, quelques années après.

Avec la victoire de septembre 2010 de l’US Open contre Novak Djokovic, Nadal a réussi à terminer le Golden Slam de carrière, devenant le deuxième homme après Andre Agassi à atteindre ce but. En octobre, il a également gagné à Tokyo, clôturant sa meilleure saison jusqu’à présent, mais d’autres records étaient encore à venir.