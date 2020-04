Rafael Nadal écrit l’histoire après avoir remporté un match ATP à 15 ans

Au lieu de se concentrer sur les épreuves juniors, Rafael Nadal, 15 ans, avait d’autres plans en 2002, faisant de nouvelles étapes sur la tournée professionnelle et accumulant de l’expérience qui l’aideraient dans les années à venir. Ce jour-là, le jeune a fait ses débuts à l’ATP à domicile à l’ATP 250 à Majorque, recevant une wild card comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, en Espagne et dans le monde.

Rafa n’avait pas besoin d’une deuxième invitation pour révéler son plein potentiel, renversant le top-100 joueur Ramon Delgado du Paraguay 6-4, 6-4 en une heure et 23 minutes pour rejoindre une liste exclusive de neuf joueurs avec une victoire ATP avant d’avoir 16 ans ( Richard Gasquet avait fait ça à Monte-Carlo quelques semaines plus tôt).

À l’âge de 15 ans, les concurrents ordinaires ne font que commencer leur carrière junior, mais Nadal était dans un monde différent, embrassant le parcours professionnel un an plus tôt et remportant la première victoire professionnelle au Sevilla Challenger en septembre pour un début sur la liste ATP.

En avril 2002, Rafa avait déjà décroché le top 800 et une wild card pour l’événement ATP 250 chez lui à Majorque était une étape naturelle dans son développement rapide. Le jeune Espagnol l’a saisi à deux mains, brisant le service de Delgado cinq fois sur sept occasions et repoussant six des neuf points de rupture qu’il a affrontés pour dominer son adversaire de près de dix ans avec des coups de pied réguliers et cohérents qui étaient le signe de ce qui allait arriver dans deux ou trois ans.

Les juniors ont souvent du mal à trouver leur premier service, mais Rafa a décroché 59 des 66 premiers services contre Delgado, ce qui l’a aidé à contrôler le rythme et à entrer dans les livres d’histoire. Olivier Rochus a évincé le jeune majorquin 6-2, 6-2 au deuxième tour, bien qu’il soit plus que satisfait de la façon dont il a performé lors de son premier tournoi ATP, désireux de montrer encore plus dans le reste de la saison.

Nadal a eu 16 ans en juin et a conquis son premier titre de Futures à Alicante un mois plus tard, suivi de cinq à la fin de l’année, un exploit difficile à répéter pour des joueurs beaucoup plus expérimentés et mieux classés que lui!

Rafa s’est également qualifié pour la première demi-finale du Challenger à Barcelone et a terminé la saison dans le top 200 encore bien avant le 17e anniversaire, dans l’espoir d’une course encore plus grande en 2003! Dans la saison suivante, Nadal était déjà un coureur de terre battue bien établi, remportant des titres Challenger et marquant des victoires en Masters 1000 à l’âge de 16 ans, atteignant presque la première finale ATP à Umag en juillet.

Le reste est à peu près de l’histoire et tout a commencé à Majorque fin avril 2002, jouant avec la même passion et la même motivation au cours des 18 dernières années plus tard, bien qu’il ait déjà réalisé presque tout ce qu’il pouvait il y a longtemps.