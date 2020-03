Rafael Nadal égalise les chiffres de Pete Sampras sur les courts en dur

Largement considéré comme le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, Rafael Nadal a été la figure dominante sur la surface la plus lente au cours des 15 dernières années, remportant 59 titres ATP sur son terre battue bien-aimée. De plus, il est parfois facile d’oublier le succès de l’Espagnol sur les terrains durs, remportant 22 titres en 48 finales sur la surface la plus courante.

Les neuf premiers titres ATP de Nadal en 2004 et 2005 sont venus sur terre battue, bien qu’il ait joué pour le premier titre ATP sur un terrain dur à Auckland au début de 2004 alors qu’il n’avait que 17 ans. Au cours des 16 prochaines années, Rafa s’est battu pour certains des les événements ATP les plus remarquables sur le ciment, passant à dix finales majeures en tant que l’un des six joueurs de l’ère Open et 19 au niveau Masters 1000, rejoignant Roger Federer, Novak Djokovic et Andre Agassi sur cet exploit.

Samedi dernier, Nadal a rejoint Pete Sampras sur 48 finales ATP sur terrain dur, battant cinq rivaux pour soulever le trophée à Acapulco, le premier depuis l’US Open de septembre dernier. Rafa a perdu lors de la finale de la Coupe ATP inaugurale contre Novak Djokovic, échouant à gagner une autre compétition par équipe pour l’Espagne et se concentrant sur l’Open d’Australie où il a joué en finale il y a un an.

L’Espagnol n’a pas pu répéter cela en janvier, subissant une défaite serrée face à Dominic Thiem en quart de finale et permettant à Novak Djokovic de devenir le numéro un mondial. 1 à nouveau. Après avoir joué au Koweït et en Afrique du Sud, Nadal s’est rendu à Acapulco où il a levé la troisième couronne, la première depuis 2013.

Ne faisant face à aucun rival du top 20, Nadal a perdu 25 matchs en dix sets, luttant un peu seulement contre Miomir Kecmanovic et naviguant vers le titre après deux triomphes identiques sur Grigor Dimitrov et Taylor Fritz.