Rafael Nadal en tête de David Ferrer lors d’un affrontement au Koweït

N ° mondial Rafael Nadal est arrivé au Koweït pour la première fois il y a quelques jours, ouvrant la toute nouvelle Rafa Nadal Academy et l’un des complexes de tennis les plus avancés de cette partie du monde. Après la défaite en quart de finale contre Dominic Thiem à l’Open d’Australie, Nadal a dû quitter le trône de l’ATP et laisser le soin à Novak Djokovic, prenant un peu de temps hors du terrain pour visiter le Koweït et ouvrir son Académie, invitant son bon ami David Ferrer pour le rejoindre un jour spécial.

Ouverte en 2016, la Rafa Nadal Academy de Movistar à Majorque a réuni certains des juniors les plus prometteurs du monde entier, leur offrant la possibilité de travailler dans les installations de haut niveau et d’améliorer leur jeu avec les meilleurs entraîneurs et souvent sous l’œil. Rafael Nadal, 19 fois champion du Major lui-même.

Outre l’Académie dans son Manacor natal, Nadal avait également lancé le “Rafa Nadal Tennis Center” au Mexique et en Grèce, avec le Koweït comme prochaine destination où il veut amener le niveau local de tennis à un niveau supérieur et rapprocher le sport de les enfants et les professionnels.

En collaboration avec le promoteur immobilier Tamdeen Group, la Rafa Nadal Academy de Movistar produit un tout nouveau complexe international de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah au Koweït, l’une des initiatives sportives les plus importantes émanant de la Kuwait Public Authority for Sport.

Le complexe ultramoderne comprend 18 courts, huit extérieurs, huit intérieurs, un terrain ouvert de 1 500 places et une arène couverte de plus de 5 000 places. Mercredi, le court d’exposition a organisé un match d’exhibition entre Rafael Nadal et David Ferrer, avec le numéro un mondial.

2 bat le directeur du tournoi de l’Open de Barcelone 6-4 6-3 après une bataille divertissante et amusante sur le tout nouveau terrain. Ferrer, qui a pris sa retraite en mai de l’année dernière, a inscrit un revers pour perdre le service lors du premier match, tenant avec un vainqueur du service pour obtenir son nom sur le tableau de bord à 0-2 et tirant la pause avec un vainqueur du coup droit lors du quatrième match pour égaliser le score à 2-2.

Rafa a pris une autre pause à 3-3 et a clôturé le match avec une parfaite demi-volée dans le dixième match pour un 6-4. David a survécu à un troisième match difficile du deuxième set avant que Nadal ne le casse à 3-3 avec un vainqueur de la volée, obtenant le huitième match avec un coup droit sur la ligne gagnante et se déplaçant vers le haut avec une autre pause dans le match neuf.