Rafael Nadal envoie un message chaleureux à ceux qui luttent contre le coronavirus

En raison d’une pandémie de coronavirus qui sévit à travers l’Europe et le monde entier depuis des semaines maintenant, l’ATP a dû annuler le swing de l’argile de printemps, gelant le classement ATP et espérant continuer l’action en juin, ce qui ne semble pas probable en ce moment.

L’Espagne a été l’un des pays les plus touchés par un coronavirus à ce jour, ayant perdu près de 1 500 vies et déclaré plus de 25 000 cas à ce jour. N ° mondial Rafael Nadal a dû fermer son Académie et garder tous les joueurs et le personnel aussi en sécurité que possible, surveillant la situation et envoyant un message émotionnel à tous ceux qui ont été confrontés à une pandémie.

“Salut, tout le monde. Tout d’abord, je voulais juste m’excuser parce que j’étais hors des réseaux sociaux pendant un certain temps, mais ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Cette situation nous accable et nous sommes tous engagés de la meilleure façon possible depuis nos maisons.

Je tenais à remercier tous les médecins, infirmières et tous les personnels de santé qui nous protègent tous, les forces de police, la garde civile et nationale, l’armée et tous ceux qui nous rendent un peu plus en sécurité, qui sont en première ligne de Feu.

Après tout, ce sont ceux qui risquent le plus d’attraper le virus; ce sont nos héros. Je veux exprimer mon admiration et vous remercier tous. Enfin, je souhaite envoyer des encouragements à toutes les familles qui souffrent, à la fois aux personnes infectées et en particulier à celles dont les parents ou amis sont morts du coronavirus.

Envoyez-leur un message d’encouragement. Il est difficile de dire quelque chose en ces temps difficiles, et je ne peux que dire dans ce cas que nous sommes tous très désolés, que nous sommes convaincus qu’en ce moment, nous pouvons continuer notre vie le plus tôt possible.

Il y a aussi des choses positives en ces temps difficiles. Nous démontrons être un peuple uni, de nombreuses entreprises nous soutiennent et contribuent, et tous les citoyens se montrent unis jour après jour, en respectant toutes les normes que le service de santé nous conseille: restez chez vous, suivez toutes les indications pour y mettre fin terrible pandémie dès que possible. Merci, et à bientôt, Rafa. ”