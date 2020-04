Rafael Nadal envoie un message de motivation aux étudiants de son école internationale

Ouverte en mai 2016, la Rafa Nadal Academy transmet la vision de l’un des plus grands joueurs de tous les temps à la nouvelle génération de futures stars du tennis, en leur offrant les meilleures installations possibles dans sa Rafa Nadal Academy de Manacor.

L’Académie fournit les conditions de haut niveau pour le futur jeune, leur donnant une chance d’améliorer les différents éléments de leur tennis aux côtés d’entraîneurs hautement qualifiés et formés d’Espagne et d’autres parties du monde.

De plus, certains joueurs établis comme Casper Ruud et Jaume Munar s’entraînent régulièrement à Majorque, souvent avec Nadal lui-même, s’il est à la maison. Les récents revers de la pandémie de coronavirus ont forcé l’Académie à maintenir les joueurs et le personnel aussi isolés que possible des facteurs extérieurs, fermant les installations et prenant bien soin de toutes les personnes qui se trouvent actuellement sur le site de l’Académie.

Outre le tennis, les étudiants de Nadal à l’Académie ont également la possibilité de s’occuper de leur éducation, l’école internationale Rafa Nadal leur permettant de combiner tennis et études. Chaque étudiant est prêt à affronter le système d’entrée à l’université – y compris l’accès aux institutions américaines grâce à des bourses, ce qui est extrêmement important s’il veut embrasser le tennis universitaire et travailler davantage sur son éducation.

Nadal avait un message pour ses élèves qui suivent des cours à la maison, soulignant l’importance de leurs parents et appréciant les enseignants pour leurs efforts pour rendre les cours possibles dans ces conditions extrêmes.

“Pendant cette période d’internement où la vie scolaire a complètement changé, Rafa Nadal a voulu envoyer un message d’encouragement à tous les élèves de l’école internationale Rafa Nadal qui suivent des cours en ligne depuis leur domicile pendant ces jours.

Rafa lui-même a également voulu souligner le travail important des parents dans ce processus et remercier les enseignants pour leurs efforts et leur formidable implication dans la réalisation des cours. Bien que le concept original de l’école ait été conçu dans le but que les joueurs de tennis de l’Académie puissent combiner leur formation de tennis avec des universitaires, Rafa a voulu ouvrir les portes à tous les jeunes de Majorque dès le début, qu’ils soient joueurs de tennis ou non, afin que chacun puisse bénéficier des installations et du programme académique. ”