Rafael Nadal: «Espagnols et Arabes partagent beaucoup de choses»

Ce mercredi à Koweit on pouvait voir comment Rafa Nadal Il a fait un pas de géant dans son objectif de prendre sa façon de travailler et de comprendre le tennis dans d’autres parties du monde. La première Académie complète, après le pionnier de Manacor il y a quatre ans, a ouvert ses portes au Moyen-Orient. Plus précisément, au complexe international de tennis Sheikh Jabera Al Abdullah Al Jaber Al Sabah. C’est là que l’espagnol a décidé de mettre sa graine de champion et cela est expliqué dans cette interview avec Le national, où il détaille les raisons qui l’ont amené à choisir cet endroit pour prolonger son héritage.

«Nous cherchions depuis quelque temps un endroit ici au Moyen-Orient pour ouvrir une nouvelle Académie. Honnêtement nous croyons que nous pouvons aider la région à croître, en termes de promotion du tennis, de promotion du sport et d’aide au développement des jeunes talents. Nous sommes très excités, heureux et confiants au sujet de notre projet ici au Koweït, où nous avons trouvé un groupe de personnes avec un très bon cœur, nous sommes donc très heureux d’être partenaires avec eux. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de très spécial ici au Koweït », découvre le champion de 19 tournois du Grand Chelem.

Le complexe mettra à votre disposition des installations ultramodernes, dont huit courts intérieurs, huit courts extérieurs, ainsi qu’un stade extérieur d’une capacité de 1 500 personnes, le même dans lequel Rafa Nadal et David ont disputé hier le match d’exhibition. Ferrer “Nous enverrons ici quelques excellents entraîneurs qui étaient actuellement dans notre Académie de Majorque”, ajoute les Baléares. «Il est important de créer le bon groupe de personnes en termes d’entraîneurs, d’entraîneurs physiques, etc. Nous avons un grand groupe de professionnels et de personnes, nous pensons que c’est l’essentiel. Notre objectif est d’essayer d’aider les enfants à grandir dans une éducation appropriée, avec les bonnes valeurs. Dans le sport, il est important qu’ils apprennent également beaucoup de choses positives pour la vie, même si nous pensons vraiment que nous pouvons les aider à devenir de grands joueurs de tennis. Plus il y a de monde, plus les chances d’un champion du Moyen-Orient sont grandes », déclare le numéro 2 mondial.

Une idée d’extension et de plénitude qui ne sera ni facile ni rapide, mais qui fait déjà ses premiers pas. «Pour le moment, la première phase est que les enfants peuvent être ici et s’entraîner en même temps, entourés d’incroyables installations avec salle de sport, spa, centre médical et tout ce dont ils ont besoin. La prochaine étape sera qu’ils puissent également étudier ici aussi, mais nous allons étape par étape, et la première étape est la suivante. Il a toujours été important pour nous d’être proches des enfants, de leur offrir une Académie très proche, créant une ambiance familiale. Nous voulons être proches des parents et aussi proches des enfants. Nous voulons voir qu’ils sont confortables et qu’ils sont pris en charge par nos formateurs », insiste une fois de plus l’espagnol.

C’est précisément cette sphère familière le lien que Nadal trouve entre les deux cultures. “Honnêtement, Je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous, Espagnols, partageons avec la culture de cette région. L’union familiale est quelque chose de très fort dans cette partie du monde, en Espagne nous avons cette même culture. La famille est notre noyau, quelque chose de très important pour nous, qui nous aide à rester ensemble et à nous soutenir mutuellement. C’est quelque chose que j’ai appris ici, j’ai compris que pour les Arabes, la famille est aussi très importante, j’aime ça. C’est aussi un lieu de traditions qui, selon les lieux, certaines choses vont un peu plus lentement. J’ai pu voir une partie de ce processus que traverse la région, donc je suis heureux de voir de plus en plus comment ils s’ouvrent au nouveau monde », conclut le Manacorense.

.