Rafael Nadal espère une nouvelle académie au Moyen-Orient

L’Espagnol Rafael Nadal dit qu’il pense que la nouvelle Académie Rafa Nadal au Koweït a la capacité d’aider les jeunes joueurs non seulement du Koweït mais aussi des autres pays du Moyen-Orient et son groupe est ouvert à avoir plus d’académies dans d’autres pays s’ils trouvent le bon ajustement.

Dans une interview à Marca, Nadal dit: “C’est la première académie que nous ouvrons en dehors de Manacor, à Majorque. Oui, il est vrai que nous avons d’autres” Rafa Nadal Tennis Center “au Mexique et en Grèce, mais cette fois nous a eu l’opportunité de rejoindre un groupe très fort d’ici, du Koweït, qui sont des gens sérieux et travailleurs, et qui nous offrent la confiance nécessaire pour pouvoir développer le produit d’une manière qui nous passionne et nous motive.

Il s’agit d’une région du monde qui a le potentiel d’aider à accroître la culture du tennis; Nous pensons que de l’académie, nous pouvons aider non seulement les jeunes talents ici au Koweït, mais dans tout le Moyen-Orient. Nous avons déjà plusieurs entraîneurs de l’académie Manacor qui sont ici depuis trois mois, aidant les entraîneurs locaux à comprendre le modèle et notre façon de travailler.

Et évidemment, tous les enfants de la Fédération du Koweït sont déjà centralisés ici, dans l’académie. “Parlant de l’ouverture de l’académie dans d’autres pays, Nadal dit qu’il ne serait disposé à le faire que s’ils trouvaient les bonnes personnes avec qui travailler.

“Eh bien, le monde est grand. Pourquoi pas? Nous ne sommes pas fermés à toute possibilité. Et il y a différentes options. Mais, comme tout le reste de ce monde, chaque option qui apparaît sera valorisée et nous essaierons de faire les choses commodes, associé à des gens qui nous offrent la confiance. “

L’Espagnol, qui jouera un événement d’exposition au Koweït mercredi contre David Ferrer pour inaugurer l’académie, dit qu’il espère que l’académie stimulera les talents locaux dans la région du Koweït. “Tout est faisable.

En fin de compte, plus les gens commencent à jouer au tennis dans cette région, plus il y aura d’options pour qu’un talent important émerge du monde professionnel dans le monde. Nous essaierons de tout faire de la meilleure façon possible, en travaillant avec passion et enthousiasme; et avec les ressources nécessaires pour que les enfants aient la possibilité de grandir au niveau du tennis, mais aussi au niveau humain.

Nous essayons toujours de travailler à partir d’un principe de base, qui est le respect, l’esprit d’auto-amélioration et essayons de transmettre aux garçons et aux filles, aux jeunes, que le but ultime, bien sûr, est le succès; mais que tout n’est pas valable pour y parvenir.

Il est important qu’ils grandissent avec des valeurs fortes qui peuvent les servir dans le domaine sportif, mais que, pour ceux qui ne vivent pas du sport, ils aient une formation adéquate qui peut être assez puissante pour les servir pour l’avenir , dans toutes les situations professionnelles ou personnelles qu’ils ont. ”