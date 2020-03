Rafael Nadal est assis dans la loge de Roger Federer pendant Indian Wells 2004

En mars 2004, Rafael Nadal, âgé de 17 ans, a stupéfait le nouveau monde non promu. 1 Roger Federer en deux sets à Miami, montrant tout son potentiel et attirant l’attention du monde entier du tennis. Pourtant, leur premier match au général est survenu quelques jours plus tôt à Indian Wells lorsque Rafael Nadal et Tommy Robredo ont battu Roger Federer et Yves Allegro en trois sets pour atteindre le quart de finale, les futures légendes échangeant de jolis mots sur le net et dans le vestiaire.

Une chose en a conduit une autre et Roger a invité Rafa à assister à son match de quart de finale en simple contre Juan Ignacio Chela et l’Espagnol était plus que disposé à l’accepter, rejoignant Mirka dans la boîte de Roger et reconnaissant la performance du Suisse qui a renversé l’Argentin 6- 2, 6-1 en une heure et trois minutes.

Federer a perdu le service une fois et a volé près de 60% des points de retour, cassant Chela cinq fois sur neuf chances de contrôler le tableau de bord et de se hisser parmi les quatre derniers pour la première fois dans le désert. Ils ont échangé des pauses au début de l’affrontement et Roger en a attrapé un autre dans le cinquième match suite à une erreur de coup droit de Juan Ignacio, renvoyant un vainqueur de retour pour une autre pause à 5-2 qui a scellé le set pour lui.

N ° mondial 1 a marqué une autre pause dans le deuxième match du deuxième set, accédant à un avantage de 5-0 et dépassant le sommet avec une prise à 15 au septième match pour réserver la place en demi-finale, en restant sur le parcours pour le premier Indian Wells titre qu’il réclamerait sur Tim Henman.

Bénéficiant de quelques conseils au premier rang, Nadal a su défier Federer fatigué à Miami, le renversant 6-3, 6-3 en 70 minutes pour lancer l’une des plus grandes rivalités du sport avec une victoire bien méritée, tout comme il a fait en double à Indian Wells.