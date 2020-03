“Rafael Nadal est devenu une bête folle” – Matt Ebden

Il y a une raison pour laquelle Rafael Nadal est un géant sur terre battue. L’Espagnol a appris l’art de jouer avec la balle plus lente plus efficacement que quiconque. Sa patience de moine et ses coups droits précis l’aident à faire face au rythme changeant et le rendent si bon en surface.

Il est évident qu’une balle plus lente convient à son jeu. Le joueur australien Matt Ebden a révélé comment cette compétence de Rafa le rendait injouable lorsque les deux se sont affrontés à l’Open d’Australie l’année dernière. En fait, Rafa s’est enfui avec le match.

Le score final se lisait 6-3, 6-2, 6-2 en faveur de Rafael Nadal. Écoutons la description intéressante du match d’Ebden lui-même.

Qu’a dit Matt Ebden à propos de Rafael Nadal?

C’est ainsi qu’Ebden a décrit la rencontre entre les deux en Australie l’année dernière, qu’il a surnommée son match le plus difficile jamais joué –

«Nadal dans un match nocturne très lent avec des balles lourdes l’an dernier à l’Open d’Aus. A eu des chances de faire une pause pour obtenir le premier set et me donner une chance de gagner, mais n’a pas obtenu la pause et il a gagné le premier set. puis il a été si difficile à arrêter une fois qu’il a pris la tête et s’est enfui avec lui, est devenu un train / bête en fuite. “

Les balles lourdes auraient certainement favorisé Nadal qui cherche à ralentir le rythme. Puis, avec sa force brute développée à travers de nombreux entraînements corporels, il livre un vainqueur puissant au meilleur moment. Comme Ebden le décrit, une fois qu’il est parti, il est presque devenu une bête lâche.

Ebden a également révélé des choses plus exclusives qu’il sait sur Rafa –

«Rafa est gentil et poli, nous parlons un peu, nous nous connaissons depuis que nous avons joué deux fois en tournée, chez les reines il y a longtemps, à Hurlingham lors d’une exposition à Wimbledon et à AO l’année dernière. Il parle surtout espagnol avec ses proches, principalement son équipe et des gars espagnols. »

C’est formidable de voir que Rafa laisse une si grande impression sur Ebden. Il est courant que les meilleurs joueurs dégagent une ambiance arrogante et arrogante. Cependant, malgré ses réalisations, Rafa reste aussi humble que possible.

Le tennis étant suspendu en raison du Coronavirus, la poursuite par Rafa du record du Grand Chelem de Federer a été suspendue. Alors que nous revenons en tournée, nous sauterons très probablement dans la saison de la terre battue. C’est là que Rafael Nadal recommencera à chasser.