“Rafael Nadal est devenu une bête fugitive”

Rafael Nadal a été le numéro un mondial de l’ATP pendant 209 semaines au total, conquérant le sommet du classement à 4 reprises (record), et c’est le joueur de tennis qui occupe la deuxième position du classement depuis le plus longtemps (334 total de semaines), restant n.2 pendant 160 semaines consécutives derrière Roger Federer.

Dans les tournois majeurs, Nadal a remporté un record de douze titres de l’Open de France, quatre titres de l’US Open, deux titres de Wimbledon et un titre de l’Open d’Australie, et remporté au moins un Grand Chelem chaque année pour un record de dix années consécutives (2005-2014).

Lors d’une récente interview, le joueur australien Matt Ebden a révélé comment cette compétence de Rafa le rendait injouable. Le champion d’Espagne a gagné en trois sets au deuxième tour de l’Open d’Australie l’an dernier. Ebden n’a pas encore remporté de titre ATP en simple mais a remporté quatre titres ATP en double.

«Nadal dans un match nocturne très lent avec des balles lourdes l’an dernier à l’Open d’Aus. A eu des chances de faire une pause pour obtenir le premier set et me donner une chance de gagner, mais n’a pas obtenu la pause et il a gagné le premier set.

puis il a été si difficile d’arrêter une fois qu’il a pris les devants et s’est enfui avec lui, est devenu un train / bête fugitif “- a déclaré Ebden. Ebden a également révélé des choses plus exclusives qu’il sait sur Rafa:” Rafa est gentil et poli, nous parlons un peu, nous nous connaissons depuis que nous avons joué deux fois en tournée, chez des reines il y a longtemps, à Hurlingham dans une exposition à Wimbledon et à AO l’année dernière. Il parle surtout espagnol avec ses proches, principalement son équipe et des gars espagnols ».