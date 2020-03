Rafael Nadal est-il le batteur de tous les temps depuis sa victoire à l’Open du Mexique?

Il semble que Rafael Nadal s’était retiré du tournoi d’Indian Wells 2019, dégoûté par une affection chronique de tendinite dans son arrêt du genou droit lors de sa saison d’entraînement et de compétition. “J’ai trouvé que mon genou n’était pas bon pour concourir au niveau dont j’avais besoin pour participer … en demi-finale …”

Nadal avait dit avec tristesse. Ce fut un mauvais moment pour le «King of Clay», à la fois physiquement et émotionnellement. “Pour moi, ce n’est pas seulement aujourd’hui. C’est ce que cela signifie pour moi de me retirer … dans un tournoi que j’aime tant … Vous pouvez imaginer que je ne peux pas être heureux”, disait-il.

Mais quelle différence une année peut faire. Aujourd’hui, Rafael Nadal sourit et détient son 3e titre de l’Open du Mexique de sa carrière. L’un était de retour en 2005, l’autre 2013 sur terre battue. Il a remporté son 85e titre en carrière en simple et le premier de la saison 2020.

Ce fut une victoire décisive en un peu plus d’une heure contre Taylor Fritz 6-3, 6-2, une décennie plus jeune que son adversaire espagnol qui était ravi de la victoire. “Je ne pourrais pas être plus heureux. J’ai très bien joué du début à la fin … Acapulco a été le premier grand titre que j’ai remporté dans ma carrière, donc pouvoir rester ici après 15 ans est incroyable”, disait-il avec un grand sourire.

Il ne fait aucun doute que le jeu de Nadal est toujours aussi vif non seulement en jouant dans le top 5, mais aussi pour les gars plus jeunes et NextGen. Taylor Fritz n’a pas pu tenir tête à l’Espagnol qui n’avait pas abandonné un set tout le tournoi et dit avec gratitude: “Il est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu et il m’a montré pourquoi c’était ce soir.”

Fritz est peut-être l’un des plus jeunes joueurs en tournée, mais il n’a également pas honte de faire exploser à Nadal ses 10 meilleurs as pour tomber encore devant l’emblématique Espagnol. Avec Roger Federer hors de combat, il ne reste plus que Nadal et Novak Djokovic accrochés fermement dans le top 3 pour franchir les obstacles dans la colonne des victoires.

Nadal prouve comme du bon vin qu’il ne fait que s’améliorer et devenir plus lisse avec le temps. Il montre qu’il peut vaincre n’importe quel joueur et son style – quoi qu’il arrive!