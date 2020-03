Rafael Nadal est-il toujours le favori du swing d’argile? Le record de Roger Federer attend

Rafael Nadal est-il toujours le favori du swing d’argile? L’Espagnol, champion à l’Open de Mexico 2020 à Acapulco, pourrait atteindre le record de Roger Federer lors de la prochaine édition de Roland Garros, mais cette année la compétition sera plus difficile.

Quelles sont les raisons? Novak Djokovic semble imbattable depuis le début de l’année. Le Serbe est déterminé en tant que Rafa à battre le record du Federer’s Slam, donc sa marche vers Paris le conduira à sélectionner et à participer à des épreuves sur terre battue qu’il voudra gagner, comme à Monte-Carlo, Madrid et Rome.

L’autre facteur est Dominic Thiem. L’Autrichien s’est beaucoup amélioré ces derniers mois, en particulier sur les courts en dur. Sur terre battue, il est désormais une garantie: deux finales consécutives disputées à l’Open de France et le sentiment que la victoire à Paris approche à grands pas.

Et Nadal? L’Espagnol est en excellente forme, comme nous l’avons vu à Acapulco. Encore sa vraie saison débutera sur les courts en terre battue du Monte Carlo Tennis Club. Nadal se prépare pour les deux mois les plus importants de son année et, sauf problèmes physiques particuliers, il sera le favori, même si, par rapport aux deux dernières saisons, il peut y avoir quelques surprises.

Les événements auxquels il reste largement favorisé sont le Monte Carlo Rolex Masters, l’Open de Barcelone, le Mutua Madrid Open, l’Open d’Italie et l’Open de France. Cinq tournois au cours desquels Nadal devra une nouvelle fois démontrer sa suprématie sur ses rivaux directs, qui sont aujourd’hui Djokovic et Thiem sur cette surface.

Beaucoup soutiennent que Thiem est son rival numéro un sur terre battue: je dis que Djokovic peut battre Nadal cette année également à Roland Garros s’il continue sa marche incroyable. Djokovic plus que Thiem sera le test le plus difficile de Nadal pendant le swing d’argile.