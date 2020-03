Rafael Nadal est-il toujours le favori? Et Roger Federer?

La pandémie de Covid-19 transforme la vie de millions de personnes à travers le monde. Pour les joueurs de tennis, la saison 2020 devient plus compliquée qu’un Rubik’s cube. L’ATP et la WTA ont officiellement arrêté toutes les compétitions jusqu’au 7 mai 2020, annulant ou reportant de nombreux tournois.

le La Fédération Française de Tennis, en toute autonomie et recevant quelques critiques, a reporté Roland Garros à l’automne, précisément du 20 septembre au 4 octobre 2020. Le tournoi ne se jouera donc que deux semaines après la fin de l’US Open.

Étant donné que ce sera un tournoi en plein air sur terre battue, les différences seront importantes par rapport à la période d’origine, qui se situe toujours entre fin mai et début juin. Rafael Nadal sera-t-il toujours le favori pour la victoire finale? Ou son royaume parisien est-il en danger cette saison? Si tout se passe bien et que la pandémie dépassera ses sommets avant l’été, le premier tournoi de Slam sera Wimbledon, avec tous les joueurs frais et reposés.

Le problème viendra à la fin de l’été, lorsque, après les deux semaines sur les courts en dur de Flushing Meadows, les joueurs devront recommencer à jouer un tournoi au meilleur des 5 sets, changeant rapidement de surface. Il n’y aura donc pas les deux mois habituels pour s’adapter à la surface.

De plus, les conditions physiques seront différentes: tout dépendra de ce qui se passera lors du New York Slam. Et beaucoup dépendra des décisions de Rafa. Nadal peut gagner à New York et à Paris, mais, étant les deux Slams si proches, tous les joueurs de tennis devront faire un choix: soit se préparer à l’US Open, soit à Roland-Garros.

Rafa recherchera l’all-in, mais il donnera certainement la priorité au Slam parisien. Les courts en terre battue seront un autre facteur inconnu à considérer. Fin septembre, la météo parisienne pourrait être très variable: soit des conditions similaires fin mai, soit du froid et de l’humidité, qui joueront sûrement un rôle fondamental, tant pour la lourdeur de l’argile que des boules.

Nadal, grâce à sa grande expérience et son intelligence dans la programmation de sa saison, pourrait à nouveau être le favori du Roland Garros 2020, et pourrait même décider de sauter l’US Open pour se préparer à Paris. Évidemment, toutes ces hypothèses et considérations doivent être validées par la tendance de la courbe pandémique: si à la fin du mois de mai elle s’est affaissée ou stabilisée, nous pourrions de nouveau voir les joueurs sur les courts.

Et Roger Federer? Le retard du deuxième Grand Chelem de la saison pourra-t-il changer l’idée du Suisse de sauter le tournoi français?