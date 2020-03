“Rafael Nadal est meilleur que Novak Djokovic et Roger Federer”, déclare le meilleur entraîneur

L’ancien entraîneur de Roger Federer et Pete Sampras, Paul Annacone, est convaincu que Rafael Nadal a quelque chose qui le rend unique par rapport à tout autre joueur de l’histoire. Le phénomène espagnol est désormais très proche de l’égalisation des Suisses dans le classement du Chelem de tous les temps et la connexion historique pourrait se produire à Roland Garros.

“C’est la capacité implacable de jouer chaque point comme si rien d’autre ne comptait sauf ce point”, a-t-il déclaré à propos de Nadal, cité par le Daily Express. «Jimmy Connors était très proche de cela, mais je n’ai jamais vu personne le faire mieux que Rafael Nadal.

C’est un tel cliché mais si vous regardez la façon dont il joue et que quelqu’un vous a demandé “qui voudriez-vous jouer un match pour votre vie?” Comment ne choisissez-vous pas ce type? Il est génial. Cela a été amusant à regarder et à l’époque où il est avec les autres grands de tous les temps, je continue de m’asseoir et souvent ma mâchoire frappe juste la table.

J’espère qu’il reste en bonne santé. Je pense qu’il a beaucoup plus de tennis devant lui. Il aime toujours le jeu et tant qu’il le fait et qu’il reste en bonne santé, je ne le vois pas perdre à Roland-Garros. Ses records vont continuer de croître et nous allons devoir inventer de nouveaux mots dans le dictionnaire pour le décrire ».

Nadal est le deuxième joueur masculin après Andre Agassi à terminer le simple carrière Golden Slam, ainsi que le deuxième joueur masculin après Mats Wilander à avoir remporté au moins deux tournois du Grand Chelem sur les trois surfaces (gazon, terrain dur et terre battue).

Il a reçu trois fois le prix de l’esprit sportif de la tournée et a été nommé Joueur ATP de l’année cinq fois et Champion du monde ITF quatre fois. En 2011, Nadal a été nommé Sportif mondial Laureus de l’année.