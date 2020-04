«Rafael Nadal est mentalement plus fort que Roger Federer»

Novak Djokovic n’a jamais caché qu’il utilisait les éternels rivaux Roger Federer et Rafael Nadal comme sources d’inspiration pour améliorer son jeu. Lors d’une récente conversation avec son ami Andy Murray, ils ont choisi le meilleur joueur pour chaque aspect du tennis.

En ce qui concerne la force mentale, le premier nom que Novak a dit était Rafael Nadal. «En ce qui concerne la force mentale, il n’y a personne de mieux que Rafa. Au fil des ans, nous l’avons vu rebondir de blessures tant de fois. Il a probablement eu plus de blessures que quiconque sur le circuit ATP.

il a réussi à revenir de chacun d’eux “- a déclaré le numéro 1 mondial.” Lorsque vous entrez sur le terrain avec lui et que vous le voyez sauter, vous savez que vous êtes face à un gladiateur. Vous savez que vous êtes face à un géant mental .

Il est mentalement plus fort que même Roger Federer “- a-t-il ajouté. Djokovic et Nadal se sont affrontés 55 fois, Djokovic menant 29-26. Djokovic mène 15-11 en finale. De ces matches, 15 ont été en Grand Chelem avec Nadal menant 9. –6.

Nadal mène 6-1 à l’Open de France et 2-1 à l’US Open, tandis que Djokovic mène 2-0 à l’Open d’Australie et 2-1 à Wimbledon. Sur leurs 55 matchs, 27 ont été sur des terrains durs, 24 sur terre battue et 4 sur gazon.

Nadal mène sur terre battue (17–7), tandis que Djokovic a l’avantage sur les terrains durs (20–7). Ils sont attachés sur l’herbe (2–2). La toute première rencontre entre les deux a eu lieu à l’Open de France 2006 en quart de finale, où Nadal a triomphé après la retraite de Djokovic avec une blessure au troisième set.

Ce match a déclenché la rivalité, Djokovic a ensuite déclaré aux médias qu’il comprenait ce qu’il devait faire pour battre Nadal et affirmant que Nadal “était battable sur terre battue”.