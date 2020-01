Rafael Nadal est prêt à dépasser Roger Federer

Tennis – Alex Corretja dit que égaler le record de tous les temps du Grand Chelem de Roger Federer sera une grande motivation pour Rafael Nadal lorsque l’Open d’Australie commencera à Melbourne plus tard ce mois-ci, selon ..

Federer mène le record de tous les temps du Chelem à 20 ans tandis que Nadal est un derrière à 19 ans après avoir remporté deux tournois du Grand Chelem en 2019, tandis que Federer n’a remporté aucun des Chelems l’année dernière. A 33 ans, Nadal a également cinq ans de moins que le Suisse.

Le Serbe Novak Djokovic est également dans la course avec 16 tournois du Grand Chelem actuellement. Corretja dit: “C’est une énorme motivation pour lui, j’en suis sûr. Il est … si humble … (qu’il) ne pense (probablement) même pas à l’avenir.

Mais je suis sûr qu’au fond de son esprit, il sait que maintenant il a une grande chance cette année et dans les quatre prochains tournois du slam de lier Roger et même de le devancer. L’année dernière, il a remporté deux tournois du slam, atteint les finales en Australie et les demi-finales à Wimbledon, ce qui signifie qu’il va certainement frapper à la porte pour les deux ou trois prochaines années.

Je suis sûr qu’il liera Roger et une fois qu’il le fera, il le dépassera. Mais alors vous ne pouvez jamais dire que Roger n’en gagnera pas un autre. Mais je pense que Rafa est prêt à dépasser Roger. Lui et Djokovic peuvent tous deux aller dans les années 20. D’après ce que j’ai vu, il est dans une forme incroyable et s’il est en bonne santé pour Melbourne, il sera très difficile de le battre. Il joue très agressif. Lui et Novak sont les gars à battre à coup sûr ».