Rafael Nadal est sorti! Est-ce le début d’une nouvelle ère?

Le début d’une nouvelle ère et un grand retour: c’étaient les principaux thèmes d’action du 10e jour de la Open d’Australie 2020, et qui concernent surtout Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev et Garbine Muguruza.

Les victoires respectives de Thiem et Zverev contre Nadal et Stan Wawrinka en quarts de finale du tournoi semblent presque comme passer le relais à la nouvelle génération. La demi-finale entre Thiem et Zverev pourrait être la première de nombreuses autres dans un avenir proche.

Après une longue période d’hibernation, cependant, Garbine Muguruza a envoyé des signes de réveil. En demi-finale à Melbourne, elle affrontera Simona Halep, peut-être la favorite de la victoire finale du tournoi, mais le retour de l’Espagnol est une nouvelle très positive pour le WTA Tour.

À Roland Garros 2020, l’intégralité du calendrier des quarts de finale se déroulera sur le court Philippe Chatrier. Il sera donc possible d’admirer en deux jours les huit meilleures épreuves féminines et masculines sur le même terrain.

Martina Navratilova et John McEnroe ont protesté en faveur du changement de nom de la Margaret Court Arena à Evonne Goolagong Arena. Tennis Australia a publié une déclaration pour prendre position sur l’épisode, parlant de “deux personnages de haut niveau qui ont tenté de briser le protocole”

McEnroe aurait dit: «Margaret Court est actuellement une ventriloque qui utilise la Bible comme excuse pour dire ce qu’elle veut. Tennis Australia est confronté à un dilemme: que vont-ils faire avec cette tante folle? “Jeudi verra le grand match entre Roger Federer et Novak Djokovic, premier des deux demi-finales en simple masculin.

Il y aura également les demi-finales en simple féminin: Ashleigh Barty contre Sofia Kenin et Simona Halep contre Garbine Muguruza.