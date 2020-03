Rafael Nadal est un exemple à suivre en tant que joueur et en tant que personne

L’ancien patron de Chelsea et de la Juventus, Antonio Conte, affirme que la légende du tennis espagnol Rafael Nadal est un excellent modèle sur et en dehors du terrain. Selon Yahoo Sports, Conte déclare: “Il est important de comprendre ce que le sport peut nous apporter.

Avoir une mentalité compétitive et l’appliquer dans tous les contextes de la vie peut vraiment aider. J’aime jouer au tennis quand je le peux. Pour les Espagnols, Rafa Nadal est un exemple à suivre, à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Il est incroyable ».

Parlant de la pandémie actuelle de COVID-19, Conte dit: “La chose la plus importante à l’heure actuelle est de faire preuve de force et de courage et, surtout, de faire comprendre aux gens que rester à la maison est de la plus haute importance.

Cela fait la différence et est le seul moyen pour nous de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. » Conte, 50 ans, est un manager de football professionnel italien et ancien joueur. Il est l’entraîneur-chef du club de Serie A Inter Milan.

Outre une carrière décorée dans le football interclubs, il a également joué pour l’équipe nationale d’Italie et a participé à la Coupe du Monde de la FIFA 1994 et à l’UEFA Euro 2000, où, dans les deux cas, l’Italie a terminé deuxième. Il est devenu le manager de Chelsea en avril 2016 et les a conduits au titre de Premier League lors de sa première saison en charge, remportant plus tard la FA Cup lors de sa deuxième saison avec l’équipe.