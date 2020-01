L’ancien n ° 1 mondial et expert du tennis Jim Courier a déclaré que Rafael Nadal est vulnérable dans des conditions humides telles que celles vues cette semaine lors de l’édition inaugurale de la Coupe ATP en Australie. S’exprimant tout en commentant la Coupe ATP lors de son match contre le Belge David Goffin, Courier, double champion de l’Open d’Australie, a déclaré: «L’humidité est une tierce partie de ce qui se passe ici.

Cela affecte définitivement Nadal. Vous ne voyez pas souvent Nadal aller à la sciure [like he appeared to against Goffin]. À Paris ces dernières années, lorsqu’il a été humide, il a utilisé du ruban adhésif sur ses poignets pour empêcher ses bracelets de glisser à cause de la transpiration.

Il n’est qu’un de ces gars qui transpire plus que la plupart et en conséquence, il souffre plus que la plupart dans ces conditions. Il est aussi en forme que possible. Nous l’avons vu jouer six heures et nous sommes toujours en finale d’Open d’Australie contre Novak Djokovic.

Mais il est vulnérable. Lorsqu’il vient d’un climat sec, les deux premiers jours et que l’athlète passe des conditions sèches aux conditions humides, votre corps n’y est pas habitué et cela peut vraiment vous toucher ». Nadal a été battu vendredi par Goffin lors de la rencontre de l’Espagne contre la Belgique, bien qu’il soit revenu et aider l’Espagne à remporter les doubles et l’égalité 2-1 pour se qualifier pour les demi-finales de samedi où ils affronteront l’Australie.

Nadal a remporté 19 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, mais un seul d’entre eux est venu en Australie – en 2009. Il sera la tête de série à Melbourne où il visera à remporter un 20e titre du Grand Chelem et égalera Roger Federer pour la plupart nombre de titres du Grand Chelem remportés dans l’histoire du tennis masculin.