Rafael Nadal et Dominic Thiem mènent le championnat du monde de Barcelone avec un événement plein d’espoir pour les organisateurs

Les organisateurs de l’Open de Barcelone ont publié leur liste d’entrées pour le tournoi 2020 avec Rafael Nadal une fois de plus l’acte principal, mais il reste des doutes quant à la suite de l’événement.

Nadal est le roi du Real Club de Tenis Barcelona car il a remporté le tournoi un record 11 fois, mais il a été battu en demi-finale par Dominic Thiem l’année dernière.

Thiem sera de retour pour défendre son titre avec des officiels confirmant que six des 10 meilleurs mondiaux actuels figureront en tant que finaliste de l’US Open Daniil Medvedev ainsi que Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini et David Goffin se sont également inscrits.

Les anciens champions Fernando Verdasco (2010) et Kei Nishikori (2014 et 2015) seront également dans le tableau principal avec les jeunes canons Felix Auger-Aliassime, Miomir Kecmanovic et Denis Shapovalov.

🔥 ¡Qué cártel tenemos este año!

🙌🏻 La lista complètea de jugadores:

📲https: //t.co/0c8E0AA5et pic.twitter.com/DOfw41dRqw

– Open de Barcelone Banc Sabadell (@bcnopenbs) 10 mars 2020

Le tournoi devrait se dérouler du 20 au 26 avril, mais il reste à voir s’il se poursuivra après l’épidémie de coronavirus à travers le monde.

Le virus a déjà coûté la vie à plus de 4 000 personnes avec 119 000 cas confirmés.

L’Espagne a intensifié mardi ses mesures pour contenir l’épidémie, le gouvernement demandant à toutes les fédérations sportives, y compris le tennis et le football, de jouer à huis clos.

“La RFET notifie que tous les tournois de tennis doivent être joués à huis clos à la suite des mesures du gouvernement contre le coronavirus”, a déclaré la fédération espagnole de tennis dans un communiqué.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.