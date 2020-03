Rafael Nadal et Felix Auger-Aliassime frappent le terrain d’entraînement à Indian Wells

Rafael Nadal a remporté 13 matchs sur 16 à ce jour en 2020, mais ce n’était pas suffisant pour garder le non. 1 place devant Novak Djokovic qui l’a devancé après avoir remporté la huitième couronne de l’Open d’Australie. Après le quart de finale à Melbourne contre Dominic Thiem, Nadal a passé un peu de temps à parcourir le monde et à jouer contre David Ferrer au Koweït, Roger Federer au Cap et Grigor Dimitrov il y a cinq jours à Atlanta.

Avant le voyage aux États-Unis, Rafa a remporté sa troisième couronne à Acapulco, battant tous ses rivaux en deux sets et soulevant le trophée pour la première fois depuis l’US Open en septembre dernier. Maintenant, le 35 fois champion des Masters 1000 se prépare pour une autre campagne lors de la série premium des tournois ATP, à la recherche de la première couronne d’Indian Wells en sept ans et le trône de l’ATP est Novak Djokovic subit une défaite précoce.

Faisant ses débuts en 2004 à l’âge de 17 ans, Rafa a remporté 54 matches et trois titres dans le désert, battant Novak Djokovic en 2007, Andy Murray en 2009 et Juan Martin del Potro en 2013, sans jamais atteindre la finale. Il y a douze mois, l’Espagnol a dû se retirer avant la confrontation en demi-finale avec Roger Federer en raison de problèmes au genou, dans l’espoir de rebondir dans les deux prochaines semaines et de se battre pour le titre.

Peu de temps après son arrivée à Indian Wells, Nadal a eu la chance de s’entraîner avec le n ° mondial. 20 Felix Auger-Aliassime qui a également remporté 13 victoires en 2020, perdant des finales à Rotterdam et Marseille et toujours à la recherche de cette première couronne ATP après cinq défaites dans les matchs de titre jusqu’à présent.

Felix a fait ses débuts en Masters 1000 il y a deux ans en tant que qualifié, marquant un triomphe et atteignant le troisième tour il y a un an lorsqu’il a battu le numéro un mondial. 10 Stefanos Tsitsipas avant une défaite serrée contre Yoshihito Nishioka lors du bris d’égalité décisif.

Nadal et Auger-Aliassime ont eu une course intense, arrachant des balles profondes et dures de la ligne de base et se préparant pour le début du premier tournoi Masters 1000 de la saison qui devrait déjà apporter un tennis passionnant dès les premier et deuxième tours.