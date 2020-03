Rafael Nadal et les années de déclin

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. 2014 a été l’année du neuvième Roland Garros. Ce fut une victoire mémorable contre Novak Djokovic, grâce à laquelle Rafa a dépassé le record détenu précédemment de Max Decugis en tant que joueur avec le plus de titres à l’Open de France, avec sa neuvième victoire à Roland Garros.

Avec cette victoire, il a égalé les 14 tournois de Pete Sampras. Quelques semaines plus tôt, Rafa avait également remporté Doha, Rio de Janerio et Madrid. Au début de l’année, il a perdu la finale de l’Open d’Australie contre Stan Wawrinka, également en raison d’une blessure au dos.

Après un Wimbledon maîtrisé, au cours duquel il a été éliminé par le jeune Nick Kyrgios, une nouvelle blessure, cette fois au poignet, l’a forcé à sauter toute la deuxième partie de la saison. Dans des interviews ultérieures, Rafa a déclaré: “La finale de l’Open d’Australie 2014 a été la défaite la plus difficile de ma carrière.

Parce que je n’étais pas vraiment capable de participer à une étape très importante. Ces heures ont probablement été les pires moments que j’ai jamais passés sur un court de tennis dans ma carrière. “À seulement 2 ans (en 2014) j’étais numéro 1, puis numéro 2 et j’étais proche de Novak avant de me blesser au poignet et opéré d’une appendicite, il n’y a donc aucune raison pour que je ne puisse pas recommencer. “

Il le fera, mais d’abord, il a dû traverser deux années de cauchemar, notamment 2015. Les sentiments en début de saison n’étaient pas positifs: l’Espagnol est arrivé à l’Open de France dans des conditions psycho-physiques pas parfaites: avant le Slam parisien il n’a gagné qu’à Buenos Aires.

A Paris, il a été battu par Novak Djokovic. En finale, c’est Stan Wawrinka qui a triomphé de façon sensationnelle contre Nole. Après Paris, il n’a gagné qu’à l’Open de Stuttgart et à Hambourg. Pour la première fois depuis 2005, il n’a remporté aucun slam.

“Chaque fois que je me suis entraîné et joué, je me suis senti très fatigué, surtout au cours des 6 premiers mois de 2015. Au cours de ces mois, pour être honnête, j’ai souffert. Mais au cours des deux derniers mois, je me suis encore amusé et je suis pas inquiet pour mon niveau de tennis.

Je dois changer dans un aspect très important: être le joueur que j’étais il y a un an “, a déclaré Rafa à propos de 2015. En parlant de 2015, à la fin de la saison, Oncle Toni a dit: “Rafa, quelques jours fériés, tu vas donc gagner à nouveau!

Allez tout de suite avec la formation. Cette année, il a géré de mauvaises émotions, mais la phase négative est derrière lui. “En 2016, Rafa a bien commencé la saison sur terre battue en remportant Monte-Carlo et Barcelone. À l’Open de France, il semblait être à nouveau le grand favori, mais une nouvelle blessure l’a contraint à l’abandon au troisième tour.

Il est retourné au tribunal pour les Jeux olympiques de Rio, remportant la double médaille d’or avec Marc Lopez, et devenant également le porte-drapeau de l’équipe olympique espagnole. Un nouveau problème physique l’a forcé à terminer la saison tôt après l’US Open.

Cette année-là, le dominateur de la saison était Andy Murray: Nadal et Roger Federer étaient deux vieux lions proches de la retraite, de l’avis de nombreux fans et initiés. Personne n’aurait pu imaginer ce qui se passerait en 2017.