Rafael Nadal et Marc Lopez font équipe pour des doubles à Indian Wells

Rafael Nadal et Marc Lopez, vainqueurs de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016, ont remporté un doublé en Indian Wells Masters, via Michal Samulski. Nadal, 33 ans et Lopez, 37 ans, devraient jouer ensemble dans le désert pour la première fois depuis 2012.

Nadal et Lopez ont fait quatre apparitions consécutives à Indian Wells entre 2009 et 2012. Les Espagnols ont eu du succès ensemble dans le désert, ayant remporté des titres au tournoi en 2010 et 2012. Dans les deux autres apparitions, Nadal et Lopez ont ramassé un tour- of-16 sortie lors de leurs débuts au tournoi en 2009 et perdu en demi-finale deux ans plus tard.

Nadal et Lopez n’ont pas joué ensemble depuis qu’ils se sont associés pour battre les Indiens Saketh Myneni et Leander Paes à égalité en Coupe Davis en septembre 2016. Lors de leur dernier tournoi disputé, Nadal et Lopez ont été absolument brillants car ils ont tout gagné au Rio 2016 Jeux olympiques après avoir battu les Roumains Florin Mergea et Horia Tecau en finale.

Nadal et Lopez emportant un joker à Indian Wells pourraient indiquer qu’ils envisagent de défendre leur médaille d’or olympique lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo.