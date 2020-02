Rafael Nadal et Novak Djokovic atteignent la finale lors de différents événements dans la même semaine.

Entre Roland Garros 2006 et la première Coupe ATP qui a eu lieu en janvier, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont joué 55 fois l’un contre l’autre, le Serbe menant 29-26 après avoir remporté dix des 13 dernières rencontres contre l’Espagnol.

En choisissant judicieusement leur emploi du temps, Roger et Rafa ont toujours voulu apporter leur meilleur tennis au moment le plus important, donnant leur 100% aux tournois Majors et Masters 1000 pour dominer le tennis mondial au cours des 15 dernières années avec Roger Federer.

En dehors de cette structure principale et de ce calendrier, il n’y a pas eu beaucoup de semaines avec deux grands rivaux en compétition dans différents tournois, atteignant la finale dans ces cas seulement quatre fois jusqu’à présent, y compris la semaine en cours. En 2010, Nadal a battu Djokovic lors de la finale de l’US Open, les deux joueurs étant de retour au combat début octobre, Novak jouant à Pékin et Rafa à Tokyo.

Les meilleurs joueurs du monde sont allés jusqu’à remporter des titres dans la même semaine pour la première fois, avec Djokovic dominant le reste du peloton en Chine et Nadal qui a triomphé en demi-finale contre Viktor Troicki au Japon, évincant Gael Monfils dans le match pour seulement le troisième titre ATP dans la période post-US Open.

Trois ans plus tard, Djokovic et Nadal ont pris des chemins différents dans les derniers jours de février, concourant à Dubaï et à Acapulco sur des surfaces différentes mais avec la même efficacité pour répéter ce qu’ils ont fait en octobre 2010. Au cours des deux dernières années, Novak était le joueur à battre à Dubaï, remportant le quatrième titre après avoir battu Tomas Berdych en finale.

Dans l’autre partie du monde, Nadal a dominé le court sur terre battue à Acapulco, dépêchant David Ferrer en finale en un peu plus de 60 minutes et suivant le résultat de Novak pour soulever le trophée. En 2015, nous avons eu une situation similaire, avec quelques petites variations.

Djokovic a de nouveau joué pour le titre à Dubaï, s’inclinant face à Roger Federer en deux sets tandis que Nadal était au-dessus de tous les rivaux à Buenos Aires, face à quatre adversaires en dehors du top-55 pour remporter la couronne et assurer le 65e titre ATP, devançant Pete Sampras et Bjorn Borg qui sont restés 64 ans.

Cinq ans plus tard, Rafa et Novak sont toujours les leaders du peloton, créant un écart énorme sur Roger Federer et d’autres rivaux et atteignant les finales lors de différents événements dans la même semaine pour la quatrième fois de leur carrière.

Comme d’habitude, Novak est à Dubaï où il a dû creuser profondément contre Gael Monfils vendredi, économisant trois balles de match à traverser en trois sets, plaçant le choc contre Stefanos Tsitsipas en finale. D’un autre côté, Nadal cherche la troisième couronne d’Acapulco et la première sur terrain dur, battant quatre rivaux en deux sets et face au jeune américain Taylor Fritz dans la quête du premier titre ATP depuis l’US Open en septembre.