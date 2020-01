‘Rafael Nadal et Novak Djokovic battront mon record du Grand Chelem’

Le premier Major de la saison approche à grands pas et Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont à nouveau à l’honneur. Les figures dominantes du tennis masculin depuis près de 20 ans ont remporté 55 couronnes majeures depuis Wimbledon 2003 et également les 12 dernières, restant devant tous les rivaux malgré leur âge et écrivant des livres d’histoire à chaque nouveau tournoi joué.

Parlant de ses principaux rivaux pendant l’intersaison à Dubaï, Roger a fait l’éloge de Rafa et de Novak, confirmant qu’ils passeraient tous les deux son record de 20 titres majeurs à l’avenir! Après l’Open d’Australie 2010, Federer était sur une trajectoire régulière vers suffisamment de couronnes majeures qui le garderaient en sécurité devant tous les concurrents qui viendraient dans les deux prochaines décennies, bien que Nadal et Djokovic aient d’autres plans!

L’Espagnol avait tiré dix titres après l’événement mentionné à Melbourne il y a dix ans, réduisant l’écart déjà dans le reste de 2010 et restant sur la piste de Roger pendant toutes ces années pour déplacer une seule couronne majeure derrière le grand rival et gagner une chance d’attraper ou même de le dépasser en 2020.

Novak Djokovic a dû attendre quelques années après ce premier titre majeur qui est venu à Melbourne 2008, devenant le joueur à battre depuis 2011 et ajoutant 15 titres à son décompte au cours de la décennie précédente pour chasser les principaux adversaires et se maintenir dans la GOAT course dans les deux prochaines années.

Après Wimbledon 2012, Roger a réussi à gagner seulement trois couronnes majeures, restant les mains vides pendant quatre ans et rebondissant en 2017 et 2018 pour prolonger son temps sur le trône pour quelques années de plus. “Je pense que la façon dont ça se passe, Rafa et Novak gagneront plus de Majors que moi, car ils sont si bons”, a déclaré Federer.

“La saison qu’ils ont eue en 2019 montre qu’il y a plus à venir pour eux. Après cette blessure au genou en 2016, j’aurais pris une autre majeure et j’ai pu en saisir trois incroyables. J’ai eu mon moment et j’ai toujours dit tout ce qui venait après 15 ans était un bonus. ”