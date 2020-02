Rafael Nadal et Novak Djokovic joueront en double au Indian Wells Masters 2020 pour la préparation des Jeux olympiques

Les deux meilleurs joueurs du monde – Novak Djokovic et Rafael Nadal ont pris une wild card dans le tirage au sort en double des Indian Wells Masters du mois prochain. Cependant, pourquoi les deux ont-ils opté pour des doubles dans un calendrier ATP déjà épuisant?

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se profilent à l’horizon cet été et Djokovic et Nadal cherchent à s’entraîner en double supplémentaire aux côtés de leurs partenaires potentiels. Le Serbe jouera avec son coéquipier Viktor Troicki. D’un autre côté, Nadal fera équipe avec son partenaire médaillé d’or olympique Marc Lopez.

Novak Djokovic et Viktor Troicki

Djokovic et Troicki ont fait leurs débuts aux Indian Wells Masters en 2011. Le duo a atteint les quarts de finale lors de sa première apparition au tournoi. Cependant, ils ont été éliminés au premier tour en 2012. Le duo est revenu pour jouer à nouveau en double à Indian Wells en 2017, atteignant les quarts de finale à leur retour.

Le numéro un mondial n’a disputé qu’un seul match de double en 2020 lors de la Coupe ATP lorsque Troicki et lui ont battu les Espagnols Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez lors du match décisif de la finale pour aider la Serbie à remporter la première Coupe ATP.

Rafael Nadal et Marc Lopez

Nadal et Lopez ont disputé quatre Indian Wells Masters consécutifs entre 2009 et 2012. La paire a eu du succès lors de l’événement, remportant le tournoi en 2010 et 2012. Les Espagnols ont été battus en huitièmes de finale lors de leurs débuts en 2009. De plus, ils ont été battus en demi-finale en 2011.

Nadal et Lopez ont également remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016 et espèrent répéter leurs résultats cette fois. Cependant, les deux n’ont pas joué ensemble depuis leur match de Coupe Davis contre l’Inde en septembre 2016.

