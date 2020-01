“Rafael Nadal et Novak Djokovic ont joué un grand match de Coupe ATP”

Douze ans après avoir terminé dans le top 3 pour la première fois, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont toujours les joueurs à battre sur le circuit masculin, clôturant 2019 devant de jeunes concurrents et prouvant une nouvelle fois leur classe à l’âge de 33, 32 et 38!

Novak et Rafa ont partagé les quatre titres majeurs et quatre titres Masters 1000 pour se démarquer des autres, Federer défendant la troisième position devant Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas après avoir remporté le titre à Miami et trois couronnes ATP 500.

Après la demi-finale à Roland-Garros, Federer a été finaliste à Wimbledon, échouant dans cet affrontement épique contre Novak Djokovic et prouvant qu’il est toujours capable de lutter contre les principaux rivaux sur la grande scène.

Arrivé tôt à Melbourne, Roger se prépare pour le premier Major de la nouvelle saison, à la recherche de la troisième couronne de l’Open d’Australie au cours des quatre dernières années après une sortie anticipée en 2019 lorsque Stefanos Tsitsipas l’a renversé après un brillant combat.

Federer avait choisi de sauter la Coupe ATP et de rester sur le terrain d’entraînement avant Melbourne, bien qu’il ait trouvé le temps de regarder un peu l’action de Sydney dimanche, avec Novak Djokovic battant Rafael Nadal 7-6, 6-2 en finale pour garder la Serbie en vie devant le caoutchouc du double.

Roger a admis que Nadal et Federer avaient déjà atteint un niveau élevé malgré les premiers jours de la saison, disant qu’il serait difficile de les battre à l’Open d’Australie. “Je me suis entraîné longtemps et durement pendant la morte-saison et je n’ai eu aucun revers, ce qui est crucial”, a déclaré Federer.

“Novak Djokovic et Rafael Nadal montrent déjà de grands signes de forme à un stade aussi précoce de la saison. Je regardais un peu leur match de Coupe ATP et je pensais que c’était un grand match. Les deux gars sont toujours difficiles à battre quand ils sont sans blessure. ”