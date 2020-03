Rafael Nadal et Novak Djokovic réclament des titres dans la même semaine pour poursuivre Roger Federer

En choisissant judicieusement leur calendrier et en réservant le meilleur tennis pour les tournois les plus importants, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’ont pas eu trop d’occasions de jouer pour le titre lors de différents événements dans la même semaine.

Cela s’est produit pour la première fois en 2010 lors de la conquête de Tokyo et de Pékin, puis en 2013, en remportant des trophées à Acapulco et Dubaï. Samedi dernier, deux grands champions ont répété l’exploit d’il y a sept ans, battant tous les rivaux de deux épreuves de l’ATP 500 pour rester proches l’un de l’autre dans le no.

1 bataille qui devrait se poursuivre à Indian Wells également. Tout comme en 2005, Nadal a perdu 25 matchs en dix sets à Acapulco, dominant à la fois le service et le retour pour terminer cinq triomphes et décrocher le 85e titre ATP. Miomir Kecmanovic était le seul joueur à avoir remporté plus de trois matchs dans un set, Rafa ayant la haute main dans tous les autres pour sceller l’accord avec style, battant Taylor Fritz 6-3, 6-2 dans le match pour le titre.

Nadal n’a perdu que neuf points dans ses matchs en finale, éliminant le seul point de rupture auquel il était confronté et poussant le deuxième service du rival aux limites pour prendre trois pauses qui le gardaient en sécurité, contrôlant le rythme avec des tranches et une défense solide comme le roc qui a coupé le pouvoir des coups de Fritz.

Rafa s’est tenu amoureux dans le match d’ouverture avec un vainqueur de service et le jeune a répondu avec trois vainqueurs dans le deuxième match pour un début convaincant, attaquant avec le premier coup de fond et ayant l’air tranchant sur le terrain dans les premiers stades.

La première chance de pause pour Nadal est survenue au cinquième match après une défense solide avec des tranches qui ont pris le rythme de Fritz, le dilapidant lorsque son coup droit sur la ligne a terminé juste à côté mais en a obtenu un autre après avoir effectué un échange de plus.

Taylor a également repoussé celui-ci, ramenant le match à la maison avec un vainqueur en coup droit pour survivre et rester du côté positif du tableau de bord. Laissant ces occasions manquées derrière lui, Rafa a tiré quatre vainqueurs dans le match cinq pour ouvrir un écart de 3-2, créant une petite chance au retour dans le prochain match avant que l’Américain ne prenne trois points consécutifs pour égaliser le score à 3-3 avec un service non retourné.

Perdant à peine trois points de retard sur le tir initial jusqu’à présent, Nadal a tenu avec un vainqueur de service pour se déplacer 4-3 devant, cherchant plus de chances sur le retour dans la deuxième étape du set d’ouverture. Un coup droit sur la ligne gagnante lui a donné deux chances de pause au huitième match, saisissant le premier suite à une erreur de coup droit de l’Américain et servant pour le set lors du prochain match.

L’Espagnol s’est tenu amoureux d’un vainqueur du coup droit pour s’emparer du premier match 6-3 en 37 minutes, faisant un grand pas vers la troisième couronne d’Acapulco, la première en sept ans et hors terre battue. Taylor s’est tenu amoureux dans le premier match du deuxième set avec un coup droit gagnant, espérant au moins quelques dégâts au retour.

Au lieu de cela, Rafa a placé un vainqueur du coup droit pour une prise à l’amour, prenant 11 des 12 points après avoir raté le premier service! De 30 à 15 dans le troisième match, Taylor a tiré trois énormes coups initiaux pour garder le match de service en sécurité et garder une longueur d’avance avant que Nadal ne remporte le quatrième match avec un coup droit, perdant seulement un point et construisant une forteresse autour de ses matchs de service jusqu’à présent. .

L’Américain a perdu le terrain au service dans le cinquième match, obtenant un coup droit pour offrir à Rafa trois occasions de pause, l’Espagnol convertissant le troisième pour ouvrir un set et un avantage de pause et rester sur la piste du titre. Après sept prises consécutives sans perdre plus d’un point, Nadal a fait face à une chance de pause dans le sixième match après avoir pulvérisé une erreur de coup droit, le repoussant avec un coup droit sur la ligne gagnante et tenant après une erreur de revers de Fritz pour cimenter la pause et se déplacer 4 -2 devant.

Un vainqueur de coup droit croisé a donné une autre chance de pause à Rafa dans le septième match, décrochant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour le saisir et se déplacer 5-2 vers le haut, servant pour le titre quelques minutes plus tard. Son premier as du match à 30-30 a valu la première balle de match à Nadal, le convertissant avec un vainqueur de service pour sceller l’accord et soulever le trophée.

De l’autre côté du monde à Dubaï, Novak Djokovic a remporté le 79e titre ATP et le cinquième dans le désert, le premier en sept ans. Le Serbe a été le premier favori à remporter le trophée après un tennis incroyable qu’il a produit à la Coupe ATP et à l’Open d’Australie, perdant seulement 11 matchs lors des trois premiers matches pour préparer le choc de la demi-finale contre Gael Monfils.

Le Français s’est avéré être un rival beaucoup plus difficile à briser, créant trois balles de match dans le bris d’égalité au deuxième set, mais n’en convertissant aucun, permettant à Novak de produire une autre échappatoire miraculeuse et de régler le choc final avec Stefanos Tsitsipas.

Djokovic a battu le jeune 6-3, 6-4 en une heure et 17 minutes, battant le Grec pour la troisième fois en cinq rencontres et remportant la 21e victoire consécutive. Novak n’a été cassé qu’une seule fois et a marqué trois pauses en autant d’occasions, dominant le deuxième service du rival pour terminer la bataille en un rien de temps, motivé à donner son 100% par jour après avoir défait ces points de match contre Monfils en demi-finale.

Stefanos ressemblait à un digne rival dans les premiers matchs, trouvant la gamme avec ses coups et créant des chances au retour. Le cinquième match a vu un autre diable sur le service de Novak après une erreur de coup droit, en pulvérisant un autre pour offrir la première chance de pause à Tsitsipas.

Djokovic l’a repoussé avec une attaque bien construite et a ramené le match à la maison grâce à une erreur de coup droit du rival pour ouvrir un écart de 3-2. Maîtrisant bien ses tirs, le finaliste de l’année dernière a saisi le sixième match après un vainqueur de service et celui du revers, passant la première partie du set sans aucun problème.

Novak a assuré le septième match avec un vainqueur de service et a créé la première chance de pause dans le suivant lorsque Tsitsipas a envoyé un revers large et a dépassé le jeune avec un brillant gagnant en crosscourt pour saisir la pause et se déplacer 5-3 devant, s’installant dans un joli rythme au retour et en utilisant ses opportunités à deux mains.

Au service de l’ensemble, le Serbe a décroché un vainqueur du revers pour assurer le premier match en 39 minutes, se rapprochant de la cinquième couronne de Dubaï et de la première depuis 2013, ne jouant dans le désert que souvent au cours des deux dernières années.

De 30-0, Stefanos a saisi quatre points consécutifs pour clôturer le premier match avec un vainqueur de service et éviter un revers précoce, désespéré pour des matchs de service fiables dans le deuxième set. Néanmoins, Novak a frappé un vainqueur fracassant à 2-2 pour briser Tsitsipas à 15 et forger un avantage de 3-2, faisant un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, Stefanos a placé un tir parfait pour créer deux points de rupture dans le prochain match, convertissant le premier pour reculer la pause et verrouiller le résultat à 3-3. Le Grec a tenu à 30 avec un vainqueur de service pour revenir en tête, menant 4-3 et gagne du terrain avant les matchs décisifs du set.

Restant calme, Djokovic a tenu à envoyer la pression de l’autre côté du terrain, cherchant une autre pause qui le propulserait par-dessus le dessus. C’est ce qui s’est produit lors du neuvième match quand il a volé le service de Stefanos à 15 ans, obtenant un avantage de 5-4 et servant le titre.

Novak s’est tenu amoureux d’un revers de la victoire dans ce dixième match pour sceller l’accord avec style et célébrer dans le désert pour la première fois en sept ans.