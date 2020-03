Rafael Nadal et Novak Djokovic réduisent l’écart à Roger Federer sur la liste ATP 500

En 2009, l’ATP a apporté quelques changements dans sa structure, formant les tournois ATP World Tour et les tournois renommés en séries Masters 1000, ATP 500 et ATP 250. Ce qui était l’ATP International Series Gold depuis 2000 est devenu le Série ATP 500, avec 11 tournois organisés entre les événements ATP 250 les plus courants et la série Masters 1000 premium.

Lors de cette première saison, Novak Djokovic a conquis Dubaï, Pékin et Bâle pour devenir le leader du peloton, rejoint par ses plus grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal pour dominer le classement dans cette catégorie, malgré le fait que ces événements ne soient pas leurs cibles privilégiées pendant la saison.

À l’heure actuelle, Federer est le leader du peloton avec 16 titres ATP 500 depuis 2009, suivi de Nadal et Djokovic qui ont remporté la 13e couronne à Acapulco et Dubaï fin février pour réduire l’écart au seul joueur devant eux. .

Après les trois premières saisons, Djokovic avait six couronnes ATP 500 par son nom tandis que Federer n’en comptait que deux, les tables tournant entre 2014-2018 lorsque Novak n’a remporté que deux titres à Pékin, en restant à l’écart de ces événements et en se concentrant sur les majors et les maîtres. 1000 tournois dans ses premières années.

D’un autre côté, Federer a conquis pas moins de neuf titres au cours de cette période pour se placer en tête, fort à Dubaï, Bâle et Halle où il a fait tout son chemin en 2019 pour s’éloigner de Nadal et Djokovic. Au cours des quatre premières saisons, Nadal a remporté un tournoi dans chacune pour rester en contact, remportant un ou deux événements dans chaque saison jusqu’en 2019 et remportant sept couronnes à Barcelone pour suivre le rythme de ses plus grands rivaux.

N’ayant pas décroché le titre ATP 500 la saison dernière, Rafa a rebondi à Acapulco le mois dernier, allant jusqu’au bout sans perdre un set pour ajouter le 13e trophée de cette série à son décompte, suivi de Novak Djokovic qui a fait de même plus tôt dans la journée. Dubaï, avec tous deux trois titres derrière Roger Federer.