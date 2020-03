Rafael Nadal et Pau Gasol lancent une collecte de fonds inspirante sur les coronavirus: «Nous ne pouvons pas vous décevoir maintenant»

Rafael Nadal et la star de la NBA Pau Gasol ont lancé une campagne de collecte de fonds, mettant au défi leurs collègues athlètes espagnols de contribuer à lever 11 millions d’euros (environ 9,9 millions de livres sterling) pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

L’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés car plus de 4 000 personnes sont décédées de Covid-19 dans le pays alors que le nombre de cas a grimpé à près de 60 000.

Le n ° 2 mondial et le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises Nadal et le double vainqueur de la NBA Gasol ont appelé leurs collègues stars du sport pour aider à collecter des fonds pour lutter contre le virus.

«Dans cette situation qui est totalement nouvelle pour tout le monde, après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que vous, les Espagnols, ne nous avez jamais déçu, les athlètes. Vous avez toujours été à nos côtés dans les moments heureux, (mais aussi) dans les moments difficiles », a déclaré Nadal dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

«Vous avez toujours eu de la compréhension avec nous lorsque les choses ne se sont pas bien passées, mais lorsque les choses se sont bien passées, vous avez toujours été là pour célébrer avec nous tous notre joie.

«Je pense que les athlètes sont ce que nous sommes en grande partie grâce à votre soutien, et il est maintenant temps que les athlètes ne vous déçoivent pas maintenant. C’est pourquoi j’ai décidé d’appeler mon ami Pau. Ensemble, nous sommes parvenus à conclure cette initiative à laquelle nous espérons que tous les sports espagnols s’uniront et donneront un bon exemple d’unité.

«Nous nous associons au projet Croix-Rouge Respond. Dans ce projet, la Croix-Rouge fournit du matériel médical, elle construit des infrastructures hospitalières, elle aide les familles les plus vulnérables et elle crée également des logements pour des groupes spéciaux et bien d’autres choses.

«L’objectif est clair: obtenir 11 millions d’euros pour aider 1 350 000 personnes. Nous espérons que tous les sports espagnols se réuniront et soutiendront l’initiative pour atteindre notre objectif. Pau et moi avons déjà fait notre don. Nous comptons sur vous car ce sera sûrement notre meilleure victoire. »

