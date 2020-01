Rafael Nadal et Roger Federer s’associent pour faire don de 170 000 $ pour le secours des feux de brousse

Rafael Nadal a annoncé qu’il s’était associé à Roger Federer pour collecter 250 000 $ pour aider à la lutte contre les feux de brousse australiens. L’Espagnol a surpris les fans avec cette grande donation lors de l’événement caritatif «Rally for Relief» qui s’est tenu à Melbourne.

“En discutant avec Roger il y a quelques heures, nous avons décidé de consacrer 250 000 dollars australiens à des secours contre les feux de brousse”, a déclaré Nadal.

«J’espère que cela continue d’inspirer les gens à soutenir cette terrible catastrophe que nous traversons et nous aide à récupérer tout ce dont nous avons besoin», a-t-il poursuivi. L’événement «Rally for Relief» a été organisé pour collecter des fonds pour la catastrophe provoquée par la crise des feux de brousse dans toute l’Australie.

Des centaines de millions d’animaux ont été tués, une immense superficie de terre a été brûlée et de nombreuses personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons. Pour soutenir les efforts déployés par les autorités et les ONG pour reconstituer ce qui a été perdu jusqu’à présent, des stars du tennis de l’ATP et de la tournée WTA se sont présentées au «Rally for Relief».

Outre Roger et Rafa, d’autres grands noms tels que Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios ont rejoint la gamme étoilée. L’événement caritatif a permis de récolter près de 5 millions de dollars après les efforts des fans et la juste contribution de Roger Federer, Rafael Nadal et des autres stars du tennis.