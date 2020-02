Rafael Nadal et Roger Federer sont heureux de passer du temps comme amis au Cap

Rivaux depuis près de deux décennies, Rafael Nadal et Roger Federer ont profité du voyage au Cap, où se déroule l’exposition “ The Match In Africa ”, et ont passé du temps ensemble sur les courts d’entraînement et près des superbes plages de l’Afrique du Sud. Capitale.

Nadal et Federer sont les principaux protagonistes de l’exposition organisée par la Fondation Roger Federer pour aider les enfants africains défavorisés. Ils seront rejoints par Bill Gates et Trevor Noah lors d’un match de double qui se déroulera vendredi, quelques dizaines de minutes avant le choc tant attendu des titans qui se déroulera au stade du Cap.

Roger Federer a exprimé sa reconnaissance pour la présence de Bill Gates et Rafael Nadal dans sa quête de collecte de fonds pour les enfants pauvres. “Je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien à la Fondation Roger Federer”, a déclaré Roger sur Instagram.

Un selfie «épique» avec Rafa et Gates sur un terrain d’entraînement au Cap accompagnait le commentaire. Nadal et Federer se sont également rencontrés devant les tribunaux, plus précisément dans une station balnéaire sur l’une des merveilleuses plages africaines.

“Super heureux d’être au Cap pour partager cet événement unique avec mon ami Roger Federer”, a déclaré Nadal sur Instagram. L’événement d’exposition qui aura lieu vendredi devrait réunir un public record de jusqu’à 50 000 personnes.

Le dernier record a été détenu par le spectacle mis en scène à Mexico par Federer et Zverev. Cette fois, les billets pour le match Roger Federer contre Rafael Nadal ont été vendus en dix minutes après leur mise en vente.