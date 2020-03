Rafael Nadal et son amour pour le golf

Rafael Nadal est un joueur qui restera pour toujours une partie de l’histoire du tennis. Non seulement cela, il se classera également parmi les plus grands joueurs de ce sport. Peut-être l’un des humains les plus aptes de la planète, Nadal s’intéresse vivement à un autre sport, à part le tennis.

Non, je ne parle pas de football, mais de golf.

Rafael Nadal – le golfeur talentueux

Quiconque a suivi Rafael Nadal au fil des ans saura qu’il est une force de la nature. Il poursuit des balles comme si sa vie en dépendait, sans jamais abandonner même les causes perdues. Il s’agit d’un homme fait pour l’activité physique. Il est la définition d’un sportif qui en a jamais existé.

Outre le tennis, Nadal a un intérêt et un amour profonds pour deux autres sports, le football et le golf. Le football n’est guère une surprise; c’est un fait bien documenté que Rafa est fou de football. Ce qui peut surprendre certains, c’est qu’il est aussi un passionné du golf.

Ne commettez pas l’erreur de penser qu’il est juste un golfeur occasionnel qui ne sait pas vraiment de droite à gauche sur le parcours. En fait, il a un handicap de 1,5, ce qui le rend assez bon pour être un golfeur de niveau professionnel!

L’année dernière, Rafa a réussi une deuxième place dans la catégorie des plus de 30 ans du Championnat des Îles Baléares, un parcours de 18 trous dans sa ville natale.

Il est souvent sur le terrain de golf de Majorque quand il ne joue pas au tennis. Découvrez l’Espagnol jouant une partie de golf aux États-Unis lors des Indian Wells 2016.

Vous trouverez d’innombrables vidéos du n ° 2 mondial jouant quelques parties de golf sur YouTube.

Il est tout simplement ridicule qu’un seul homme puisse être aussi talentueux dans autant de sports différents.

Rafael Nadal est un homme de force brute et de tireur d’élite quand il s’agit de tennis. Cependant, il est tout aussi élégant lorsqu’il se rend sur un terrain de golf. Maintenant, si ce n’est pas du talent, je ne sais pas ce que c’est.

Rafa partage également un bon lien avec la légende du golf Tiger Woods.

Si les choses n’avaient pas été planifiées, Rafael Nadal aurait très bien pu se tourner vers le golf comme carrière. En 2005, les médecins ont découvert un problème osseux congénital rare au pied droit. La blessure aurait pu facilement faire dérailler sa carrière de tennis, et la première alternative pour lui était le golf.

Autant nous aimons regarder Rafael Nadal exceller dans d’autres sports, je suis sûr que nous sommes tous heureux qu’il ait choisi le tennis. Le sport n’aurait pas été le même sans lui.