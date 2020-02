«Rafael Nadal était super avec les enfants lors du match en Afrique»

En novembre, Roger Federer et Alexander Zverev ont joué un match d’exhibition à Mexico sur la magnifique arène de la Plaza de Toros devant 42517 fans, établissant le record du monde de participation à un match de tennis. Peu importe sa taille et son attrait, le record a duré moins de trois mois avant que les géants du tennis Roger Federer et Rafael Nadal n’élèvent la barre à Cape Town le 7 février, écrivant des livres d’histoire autant de fois auparavant au cours des 15 derniers mois. ans.

Dans le cadre du Match in Africa 6, Roger et Rafa se sont affrontés au stade du Cap devant la foule de 51 954 personnes, établissant un nouveau record du monde qui sera battu dans les années à venir! Roger et Rafa ont été les principaux protagonistes du match en Afrique, tout comme lors du premier à Zurich 2010, se réunissant à nouveau une décennie plus tard pour partager leur passion pour le sport avec les gens en Afrique du Sud, une terre de la mère de Roger où il jamais participé auparavant.

Bien sûr, tout cela s’est produit pour une grande cause, en recueillant de l’argent pour la Fondation Roger Federer avec l’aide de Bill Gates et Trevor Noah qui ont partagé le terrain avec les légendes lors du choc en double qui a servi d’ouverture à l’action principale entre le 39 -Deux champions majeurs.

À la fin, Federer a renversé Nadal 6-4, 3-6, 6-3 en une heure et 45 minutes, gardant son record parfait dans les affrontements du Match en Afrique après avoir battu Stan Wawrinka, Andy Murray, John Isner et Jack Sock dans le rencontres précédentes entre ces deux avec Rafa.

Le préparant pendant des mois, les deux joueurs ont accepté de jouer le 7 février, terminant leurs fonctions à l’Open d’Australie et se réunissant en Afrique du Sud pour l’un des événements sportifs les plus importants de l’année. Avant le match, Roger et Rafa ont eu la chance de passer du temps avec des enfants au stade, de passer un bon moment et de faire des blagues qui ont diverti la foule et les enfants.

Parlant de l’événement, Federer a félicité Nadal qui était très prudent avec les enfants, travaillant avec les jeunes de l’Académie et de sa Fondation.