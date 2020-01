Rafael Nadal explique ce qui s’est mal passé lors de son match de deuxième tour à l’Open d’Australie 2020

Le joueur de tennis numéro un mondial Rafael Nadal a réussi le troisième tour de l’Open d’Australie 2020. Cependant, jeudi, l’Espagnol a dû travailler comme un cheval de Troie dans le deuxième set contre son adversaire de gauche, Federico Delbonis. Rafa a gagné 6-3, 7-6 (4), 6-1 en deux heures et 30 minutes.

L’Espagnol a constaté que la surface de la Rod Laver Arena était lente. Selon certains rapports, il a partagé que les balles à Melbourne étaient lourdes. Rafa attendait un court rapide, mais il a atterri en jouant sur un terrain lent. De plus, il vient de convertir trois balles de break sur les 20 qu’il a affrontées. Son match de premier tour était prévu dans la journée et le second dans la séance de nuit. Et en conséquence, il a pris un certain temps pour s’adapter à ces changements.

“C’était la première fois que je jouais pendant la soirée ici, et les conditions étaient plus fraîches et lentes”, a déclaré Nadal. «Ce fut un match difficile, j’ai perdu énormément d’occasions sur les points de rupture, mais j’ai trouvé un moyen de gagner. Je pense qu’au troisième set, j’étais plus détendu et je jouais de manière agressive. »

Finalement, en jouant au tennis dominant dans le bris d’égalité du deuxième set, il l’a aidé à clore le match en trois sets. «Je suis heureux d’avoir pu servir tout le premier service du bris d’égalité et jouer, je pense, un bon bris d’égalité», a déclaré Nadal. «J’avais besoin de gagner ce deuxième set. Dans le troisième, encore une fois, j’ai beaucoup mieux joué… J’ai besoin de mieux jouer. Surtout, je dois convertir les points d’arrêt. »

«C’était une fille super courageuse» – Rafael Nadal

Pendant le match du deuxième tour, Nadal a fait une journée de ballon avec une petite bise sur la joue. Rafa l’a involontairement frappée avec un coup de fond en retournant le service de Delbonis. Dès l’instant suivant, il s’est excusé et l’a embrassée. «C’était une fille super courageuse. Ce fut l’un des moments les plus effrayants lorsque le ballon l’a frappée à la tête », a déclaré l’Espagnol.

Le prochain champion du Grand Chelem, Rafael Nadal, sera vu en action contre son compatriote et la 27e tête de série à l’Aussie Open, Pablo Carreno Busta.