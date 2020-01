Rafael Nadal explique pourquoi il se débat avec les conditions à Melbourne

N ° mondial 1 Rafael Nadal a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie, mais nous n’avons pas encore vu le meilleur tennis du vainqueur de la Major 19 fois. L’Espagnol a du mal avec les conditions de Melbourne Park, incapable de trouver suffisamment de spin avec des balles lourdes et moelleuses et ne pas s’habituer à la vitesse du court qui semble être plus lente que prévu.

Rafa a déjà passé plus de quatre heures et demie sur le terrain, ayant eu besoin de deux heures pour renvoyer Hugo Dellien malgré la perte de seulement cinq matchs, se cassant deux fois et terminant la rencontre avec 38 vainqueurs et 21 fautes directes.

Un gaucher Federico Delbonis s’est révélé être un adversaire encore plus coriace au deuxième tour, Rafa l’emportant 6-3, 7-6, 6-1 en deux heures et 30 minutes. La tête de série n’a jamais fait face à un point de rupture pour augmenter la pression sur l’Argentin qui a fait un travail merveilleux en sauvant 17 des 20 chances de pause, suscitant la frustration du premier joueur mondial qui a quand même réussi à trouver le moyen de sceller l’affaire en deux sets. après une solide performance dans le décideur quand il est intervenu.

S’exprimant après le match, Nadal a admis qu’il n’avait pas aimé les conditions jusqu’à présent, conscient du fait qu’il devra améliorer son jeu régulièrement s’il veut se battre pour le titre. Il a également dû mentionner cette terrible réalisation des chances de rupture, quelque chose qu’il devra améliorer sérieusement dans les affrontements à venir, surtout s’il a établi le choc du quatrième tour avec Nick Kyrgios.

“Les balles sont très lourdes et je pense que le terrain est plus lent, beaucoup plus lent que ce à quoi je m’attendais; les conditions ne sont certainement pas parfaites pour moi. Je vais devoir travailler jour après jour sur des améliorations et m’habituer à ces conditions mieux.”

J’ai eu de nombreux points d’arrêt et j’ai réussi à en convertir seulement quelques-uns, ce qui s’est transformé en catastrophe aujourd’hui. De plus, je devrai intervenir un peu plus, comme je l’ai fait dans le troisième set contre Delbonis. ”