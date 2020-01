Rafael Nadal fait l’éloge de Dominic Thiem après le choc de l’Open d’Australie

Le numéro un mondial Rafael Nadal n’a pas tari d’éloges pour Dominic Thiem après avoir perdu contre l’Autrichien, cinquième tête de série, en quart de finale de l’Open d’Australie. Thiem, 25 ans, a réalisé une énorme performance mercredi à Melbourne Park pour remporter sa première victoire en Grand Chelem contre Nadal en battant l’Espagnol en quatre sets 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6 ).

L’Autrichien a montré une grande force mentale tout au long du match et cela était évident au début du match lorsqu’il a enregistré un point de set lors du neuvième match alors que l’Espagnol servait pour le set. Nadal s’est remis d’une rupture dans le quatrième set et a sauvé deux points de set consécutifs dans le tie-break, mais Thiem a gardé son concentration et son sang-froid en convertissant sa troisième balle de match pour sceller une victoire en quatre sets.

“J’ai eu une grande chance avec 5-3 lors du premier. Je pense que j’avais fixé le point de service. C’était un moment très important du match à coup sûr”, a déclaré Nadal aux journalistes après le match, par Ravi Ubha. “Je pense qu’il joue très bien.

Il joue avec beaucoup d’énergie, d’agressivité et de détermination. Si bien fait pour lui. “Nadal, 33 ans, est toujours en tête-à-tête contre Thiem car il détient maintenant un record de 9-5 contre l’Autrichien de 26 ans.” Je pense qu’il a joué de grands matchs contre moi dans le passé aussi.

Il a joué au tennis de grande qualité. Je pense que nous nous aimons en termes de caractère. J’aime son attitude. Il aime probablement aussi le mien. Nous avons des choses que nous pouvons comparer d’une manière ou d’une autre “, a ajouté Nadal.