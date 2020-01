Rafael Nadal fait l’éloge de Dominic Thiem: «J’aime son attitude. Probablement qu’il aime le mien ‘

Rafael Nadal sent qu’il n’a pas mal joué contre Dominic Thiem en quart de finale de l’Open d’Australie, l’Autrichien a simplement joué “avec beaucoup d’énergie, d’agressivité, de détermination”.

Le n ° 1 mondial a été envoyé en emballage du Grand Chelem d’ouverture de la saison par Thiem avec la cinquième tête de série gagnant 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (8-6) en quatre heures et 10 minutes sur Rod Laver Arena.

Thiem avait perdu les deux dernières finales de Roland Garros contre Nadal, mais il a porté le jeu à l’Espagnol sur le terrain, et le Grand Chelem à 19 reprises n’a pas réussi malgré un bon jeu.

«Ce fut un très bon match. Il a très bien joué. Jouer des coups très agressifs et super. Même dans des positions difficiles, il a réussi à réaliser des tirs incroyables », a déclaré Nadal.

“Honnêtement, je n’ai pas joué un mauvais match. Mon attitude était super. Bon esprit positif et combatif tout le temps. Je n’ai pas abandonné en un instant pendant tout le match. Je me suis donné l’occasion jusqu’au dernier point.

«Bien sûr, je suis triste. J’ai perdu une occasion d’être en demi-finale d’un autre Grand Chelem. Mais j’ai perdu contre un grand adversaire. »

Il a ajouté: «Je pense qu’il joue très bien. Il joue avec beaucoup d’énergie, d’agressivité, de détermination. Si bien fait pour lui…

«Je pense que nous nous aimons en termes de caractère. J’aime son attitude. Il aime probablement aussi le mien (souriant). Je lui souhaite tout le meilleur pour le reste du tournoi. »

Nadal a certainement eu ses chances puisqu’il était en avance de 5-3 dans le premier set et a également eu un avantage de 4-2 dans le deuxième set.

“Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez”, a-t-il déclaré. J’ai eu une grosse chance avec 5-3 lors du premier [set]. Je pense que j’avais fixé le point de service. C’était un moment très important du match, c’est sûr. Ensuite, je pense que je n’ai pas joué un bon tie-break.

“Dans la seconde [set], J’étais de retour. Mais il a joué avec la bonne détermination. Il mettait une balle de plus en permanence, dans une position difficile pour moi. »

Il a ajouté: «C’était une situation mentalement difficile et je ne pouvais pas y faire face mais je l’ai retournée dans le bris d’égalité. Il y a des démons dans la tête, tout le monde l’a et je me précipitais trop, changeant la tactique du match et c’est mal.

“Vous devez faire face à ces situations et je suis très heureux que nous ayons remporté le bris d’égalité ou nous aurions été dans le cinquième maintenant.”

