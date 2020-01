Rafael Nadal fait l’éloge d’Hugo Dellien dans une victoire en deux sets

N ° mondial 1 et le champion de 2009 Rafael Nadal est passé au deuxième tour de l’Open d’Australie, battant Hugo Dellien 6-2, 6-3, 6-0 en deux heures et deux minutes. Jouant pour la première fois depuis cette défaite face à Novak Djokovic lors de la Coupe ATP, Nadal a imposé le rythme face au débutant avec 38 vainqueurs et 21 fautes directes, perdant 19 points derrière le tir initial et subissant deux pauses des cinq chances offertes au Bolivien lors de il était déjà à des kilomètres devant.

D’autre part, Hugo a lutté à la fois sur le premier et le deuxième service contre le premier joueur du monde, perdant 53% des points derrière le tir initial et donnant huit matchs de service sur 18 opportunités que Rafa a créées au total.

L’Espagnol a décroché un coup droit gagnant dans le deuxième match pour assurer une pause, repoussant deux chances de pause dans le prochain match après des erreurs non forcées de Dellien qui a gaspillé pas moins de cinq points de jeu quelques minutes plus tard pour se retrouver 4-0 quand son coup droit atterri longtemps.

Servant à 5-1, Nadal a perdu le service à 15 avant de clôturer le set avec une autre pause de 6-2 après 52 minutes. Ils sont restés au coude à coude dans les cinq premiers matchs du deuxième set et Rafa a pris une pause à l’amour pour se déplacer 4-2, se cassant au prochain match mais offrant une autre pause pour rester en tête, scellant le set avec un vainqueur de service dans le match neuf pour un 6-3 et un autre pas vers la ligne d’arrivée.

Dans le set numéro trois, Hugo s’est cassé lors du premier match sur la sixième chance de Nadal, l’Espagnol remportant tous les matchs jusqu’à la fin du set pour servir un bagel et passer au deuxième tour où il affrontera Federico Delbonis ou Joao Sousa.

“Les cinq premiers matchs ont été vraiment compétitifs malgré le fait que j’avais une fiche de 5-0; il y avait beaucoup d’égalités et il a eu la possibilité de gagner au moins un de ces matchs. Hugo est un combattant; il a une belle histoire derrière lui et moi. Je suis heureux de le voir jouer à un haut niveau, lui souhaitant tout le meilleur pour le reste de la saison, c’est un gars formidable.

C’est un bon début de campagne pour moi, c’est toujours agréable de gagner en deux sets et je suis ravi d’être de retour à Melbourne. L’intersaison a été très courte, terminant l’année précédente tard lors de la finale de la Coupe Davis et donnant le coup d’envoi de la nouvelle à la difficile Coupe ATP; malgré tout, je me sens heureux de mon niveau, commençant à m’entraîner un peu plus lentement la semaine dernière et augmentant ensuite l’intensité sur le terrain d’entraînement pour être compétitif à l’Open d’Australie.

Ce court apporte beaucoup de souvenirs et me donne une énergie positive, je tiens à remercier les fans d’être venus et de m’avoir regardé. ”