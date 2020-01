Rafael Nadal frappe accidentellement une fille du ballon et l’embrasse sur la joue et le bandeau

Le numéro un mondial Rafael Nadal a une nouvelle fois fait fondre le cœur des fans de tennis du monde entier après son geste envers une fille de balle à l’Open d’Australie. L’un des retours de Nadal a accidentellement frappé une fille de balle dans la tête et l’Espagnol a immédiatement couru vers la fille de balle pour vérifier si elle allait bien.

Sur le soulagement de beaucoup, la fille du ballon allait bien et Nadal lui a donné un baiser sur la joue dans le cadre de ses excuses. Après avoir battu Federico Delbonis, Nadal a réfléchi au moment effrayant en disant: “Pour elle, ce n’était probablement pas un bon moment.

Honnêtement, j’avais tellement peur pour elle. Le ballon était rapide et droit sur la tête. C’est une fille super courageuse. Il [has] été l’un des moments les plus effrayants que j’ai eu sur le court de tennis ». Nadal, 19 fois championne du Grand Chelem, est allée voir la fille après le match et lui a offert le bandeau qu’il portait.