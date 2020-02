Rafael Nadal frappe le terrain d’entraînement de son Académie avant la course au titre d’Acapulco

Après quelques jours de repos, pas du monde. Rafael Nadal est de retour sur le terrain d’entraînement de sa Rafa Nadal Academy à Majorque, se préparant pour le prochain événement ATP 500 à Acapulco. Rafa a remporté huit matchs sur 11 jusqu’à présent en 2020, perdant le trône de l’ATP au profit de Novak Djokovic après l’Open d’Australie et espérant reprendre le chemin de la victoire à Acapulco, Indian Wells ou Miami et créer un élan avant la saison de terre battue.

L’Espagnol célèbre la 600e semaine dans le top-3, devenant le deuxième joueur à atteindre cet objectif depuis le début du classement ATP en 1973 après Roger Federer et cherchant plus de jalons pour le reste de la saison, se tenant un Major derrière le grand Suisse .

Fin de la saison précédente avec la cinquième fin d’année no. 1 honneur sur son décompte et la couronne de la finale de la Coupe Davis pour l’Espagne, Rafa a remporté un autre trophée aux Championnats du monde de tennis de Mubadala après une victoire palpitante contre Stefanos Tsitsipas, prenant quelques jours de congé et entamant les préparatifs pour 2020.

Juste six semaines après les finales de la Coupe Davis, Nadal était en action lors d’un autre événement par équipe, menant l’Espagne à la première Coupe ATP et remportant des victoires sur Nikoloz Basilashvili, Pablo Cuevas et Yoshihito Nishioka pour pousser son pays dans les quarts avec Roberto Bautista Agut.

Face au premier rival sérieux, Rafa a subi une perte de 6-4, 7-6 contre David Goffin après avoir épuisé ses deux heures et 23 minutes, gaspillé ses opportunités et lutté pour égaler le rythme du rival avant de rebondir dans le choc des doubles pour garder l’Espagne en vie.

En demi-finale, Rafa a affronté Alex de Minaur pour propulser l’équipe rouge dans la finale où il n’avait aucune chance contre Novak Djokovic, perdant 6-2, 7-6 et ratant l’occasion de remporter un autre événement par équipe après que la Serbie a battu l’Espagne lors de la décider de la rencontre en double.

En route pour Melbourne, Nadal a évincé Hugo Dellien, Federico Delbonis, Pablo Carreno Busta et Nick Kyrgios après une intense bataille pour atteindre le quart de finale, à une victoire de ne pas garder le non. 1 place devant Djokovic.

Néanmoins, Dominic Thiem a stoppé Rafa en quatre sets épiques en quatre heures et dix minutes, prenant les trois bris d’égalité et permettant à Novak Djokovic de remporter le titre et de devenir le numéro un mondial. 1 devant l’Espagnol. Après Melbourne, Nadal a dû rester sur la route pendant une semaine, ouvrant la Rafa Nadal Academy au Koweït le 5 février et jouant contre Roger Federer au Cap deux jours plus tard devant 52 000 personnes.

À Acapulco, Nadal devrait être la tête de série devant Matteo Berrettini, Stan Wawrinka, John Isner et Nick Kyrgios, cherchant des points après une défaite précoce contre Kyrgios il y a un an après avoir gaspillé des balles de match.