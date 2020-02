Rafael Nadal gagne Kwon atteint les demi-finales ATP 500 Acapulco 2020

Rendez le difficile facile. C’est l’une des vertus qui ne chérissent que les légendes du sport et qui ont offert Raphael Nadal tout au long de sa carrière professionnelle. Gagnez des matchs pour les joueurs d’élite avec la solvabilité et le confort dont il a fait preuve auparavant SoonWoo Kwon C’est quelque chose qui est tenu pour acquis, mais qui n’est même pas le meilleur dans le monde des autres étapes de l’histoire du tennis réalisé avec un tel mécontentement. Il est presque impossible de voir Rafa perdre ou même souffrir devant un joueur de ce projet lorsqu’il est en pleine forme, ce qui ne fait qu’augmenter sa grandeur et justifie le favoritisme évident pour obtenir le titre dans le ATP 500 Acapulco 2020. Il a gagné 6-2 6-1 après avoir sauvé huit balles de rupture et enchaîné 25 coups gagnants pour seulement 11 erreurs non forcées.

Il n’y avait pas de couleur depuis le début. Le Sud-Coréen est un joueur de tennis complet et généreux dans l’effort, mais il n’a absolument pas les arguments nécessaires pour embarrasser un joueur comme l’Espagnol. Il a donné beaucoup de rythme au bas de la piste avec ses coups plats et n’a pas pu sortir Rafa de sa zone de confort, qui a distribué le jeu confortablement et a donné libre cours à son tennis le plus incisif. Solide au service et brillant pour le reste, Rafa ouvrait une brèche sans efforts particuliers ni tracas, imposant son autorité comme si une pomme tombant de l’arbre par la loi de la gravité était impliquée. Dans le premier set, Kwon a été submergé du début à la fin et a tout de même fait deux matchs, car même s’il avait des options de pause, celles-ci étaient toujours avec le score déjà contre et Rafa les a gérées efficacement.

La rencontre a suivi le même schéma dans le deuxième mancheoù Raphael Nadal Bientôt, il a obtenu la pause et il n’a eu qu’à obtenir le meilleur de lui-même dans le troisième match, quand Kwon a eu des occasions de pause après un certain manque d’espagnol sous la forme d’une double faute. En tout cas, des sensations imbattables pour terminer la partie et qui montrent qu’il peut aussi se tenir dans un vrai colosse et atteindre les 1000 premiers Masters de l’année débordant de confiance. Ils ne séparent que deux jeux du titre dans le ATP 500 Acapulco 2020, étant le premier avant Grigor Dimitrov, dans ce qui sera un véritable test décisif.

