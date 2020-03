Rafael Nadal: “Je n’ai pas de physique avant”

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée cette aube passée contre l’Américain Taylor Fritz, dans le match correspondant à la finale de l’ATP 500 d’Acapulco 2020, tournoi où les Baléares ont fait figure de favori et où une fois plus a montré pourquoi il reste l’un des joueurs de tennis les plus en forme dans le paysage du tennis.

Importance de pouvoir à nouveau décrocher un diplôme de professionnel: “Je suis très heureux de la performance que j’ai offerte cette semaine. C’est un titre important pour moi à un sommet de la saison. Il est venu d’avoir un début d’année légèrement mauvais et assez évolutif. Je pense que je me suis un peu saturé début d’année car j’ai eu très peu de temps de repos après la fin de la saison dernière avec la Coupe Davis, qui a été une semaine importante, pour gagner en confiance et essayer de faire un bon résultat. Je quitte Acapulco avec l’objectif plus que atteint Gagner l’un des meilleurs tournois du monde ajoute toujours quelque chose de plus à ma carrière de joueur de tennis professionnel, et encore plus quand ces dernières années les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Maintenant, nous devons en profiter et préparer ce qui va suivre, que ce sera Indian Wells, où j’ai déposé de nombreuses illusions. “

Ce qui signifie pouvoir gagner à nouveau un titre: “Nous n’avons pas à penser à l’avenir et nous devons juste profiter du moment présent. Gagner ici à Acapulco ne signifie pas que ce sera une excellente année, cela signifie que c’est un bon début d’année, ce qui me donne confiance en face des tournois suivants Ce triomphe me permet d’être à nouveau dans les premières places de la Course pour être à Londres à la fin de l’année. En plus de cet objectif, j’ai déjà dit depuis des mois que le but de cette année est de rester en bonne santé et d’obtenir le maximum de titres possibles Je continue de concourir au plus haut niveau pour ajouter des choses et cette semaine a été accomplie. “

Le calendrier que vous aurez en 2020: “Il est vrai que de nombreux tournois m’ont contacté pour que je puisse être dans le jeu, mais les choses ne sont plus comme avant. J’ai besoin d’arriver avec le physique et l’esprit prêts. L’un n’a pas une batterie illimitée. En tant que jeune homme, il vous reste de l’énergie , mais maintenant vous devez prendre des décisions que parfois vous n’aimez pas parce que vous devez vous débarrasser des endroits que vous aimez “, a déclaré le Balearic qui ces derniers jours a été étroitement lié à la participation au tournoi de Los Cabos.

L’héritage qu’il laisse au tennis professionnel tout au long de sa carrière: “À l’avenir, je ne veux pas me souvenir d’un joueur de tennis qui a remporté de nombreux titres, mais d’avoir laissé un bon exemple pour les garçons et les filles. C’est mon seul objectif, puis gagner ou perdre fait partie du sport en général.” une chose que je souhaiterais pouvoir dire que j’ai bien fait, c’est que j’ai transmis des choses positives sur et hors piste et cela me rend très satisfait de ma part », a conclu le joueur des Baléares qui va maintenant se reposer quelques jours avant de se rendre aux États-Unis pour Préparez-vous pour Indian Wells et Miami.

