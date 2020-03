Rafael Nadal: “Je veux qu’on se souvienne de quelqu’un qui a laissé un bon exemple pour les garçons et les filles”

Il restera l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps une fois qu’il aura raccroché définitivement, mais Rafael Nadal insiste sur le fait que son “seul objectif” est de laisser un “bon exemple pour les garçons et les filles”.

Le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises a remporté le titre n ° 85 ce week-end. il a abattu Stefanos Tsitsipas pour remporter l’Open du Mexique pour la troisième fois de sa carrière.

Le trophée lui laisse neuf derrière Ivan Lendl à la troisième place de la liste des titres pour la plupart des titres en simple avec Jimmy Connors (109) et Roger Federer (103) devant eux.

Cependant, Nadal, 33 ans, ne se soucie pas trop des titres car il veut laisser un héritage durable.

“À l’avenir, je ne veux pas me souvenir d’un joueur de tennis qui a remporté de nombreux titres, mais avoir laissé un bon exemple pour les garçons et les filles”, a-t-il déclaré.

«C’est mon seul objectif, alors gagner ou perdre fait partie du sport en général. Si une chose que j’aimerais pouvoir dire, c’est que j’ai bien fait, c’est que j’ai transmis des choses positives sur et en dehors d’une piste et cela me rend très satisfait de ma part. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.