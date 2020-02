Rafael Nadal: “Je veux tout jouer aux Jeux Olympiques”

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal Il a accordé une interview au site web du Meridian vénézuélien, où il a parlé de ses projets pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où il espère être physiquement bien et ainsi pouvoir jouer dans toutes les modalités. De plus, l’actuel numéro deux mondial a évoqué les victoires les plus marquantes de sa carrière professionnelle.

Plans pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020: “Dans ma tête est le différend, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Je me repose depuis des mois et je dois savoir comment bien mesurer mes efforts et faire un calendrier qui correspond mieux à mon jeu. Que nous le voulions ou non, la clé du tennis est que plus vous gagnez, plus vous pouvez vous reposer. Au contraire, quand vous gagnez moins, vous devez jouer plus. C’est un principe de base de ce sport. Nous sommes encore au début de la saison et nous ne savons pas quels seront les résultats des prochains tournois. Mais voyons ce que le calendrier nous réserve. Les Jeux Olympiques sont toujours un rendez-vous qui est inscrit sur mon calendrier. C’est l’événement sportif le plus important au monde, et j’espère certainement être de nouveau là pour représenter mon pays. “

Jouerez-vous toutes les modalités?: “Je n’y ai toujours pas pensé. Il reste encore quelques mois. Les Jeux Olympiques sont toujours là pour faire des efforts et faire de mon mieux. Si je devais jouer dans toutes les modalités, mais je ne sais pas comment je me retrouverai physiquement dans ces moments.” Le temps nous le dira, mais mon idée est de tout jouer. “

Bons résultats aux Jeux Olympiques précédents: “C’est une compétition totalement différente des autres, car c’est la plus compliquée de gagner dans notre sport, parce qu’au final vous avez très peu de chances d’obtenir des médailles. Les Grands Chelems il y en a quatre chaque année, les Masters 1000 il y en a neuf, mais les Jeux Olympiques seulement ils se produisent une fois tous les quatre ans.Personnellement, j’ai pu concourir dans des conditions en seulement deux ans, et la vérité est que les résultats étaient très bons.À Pékin, j’ai obtenu la médaille d’or en simple et à Rio de Janeiro, je l’ai obtenue en double. ce qui s’est passé à Londres est une honte, car je me suis cassé le tendon du genou et m’a forcé à prendre ma retraite. C’était très difficile sans aucun doute. “

Signalé aux Jeux Olympiques: “Le fait d’avoir été marqué à Rio a été l’un des moments les plus importants de ma carrière. Je serai toujours très reconnaissant envers Alejandro Blanco et tous ceux qui ont rendu possible ou ont pensé à moi à tout moment comme la personne choisie pour représenter la délégation à la cérémonie. Ouverture aux Jeux Olympiques. “

Ses meilleures victoires en tant que joueur de tennis professionnel: “Il est difficile de choisir quelques victoires après en avoir eu plusieurs. Pour moi, la première Coupe Davis à Séville contre les États-Unis a été un moment très important pour moi. Je pourrais aussi dire le premier Roland Garros en 2005, puisque c’était ma première Grand Chelem. Ensuite pour différentes raisons Wimbledon 2008 pour le tournoi qu’est-ce que c’est, l’Australie en 2009 pour être quelque peu inattendue et l’US Open de 2013 après son retour d’une blessure au genou majeure “, a conclu le joueur des Baléares.

