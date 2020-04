Rafael Nadal joue au tennis à domicile avec sa sœur Maribel qui gagne un point

En raison d’un coronavirus, toute la saison de tennis a été sur une glace mince, les joueurs se dirigeant vers leurs maisons au lieu de se battre à Indian Wells et à Miami. La pandémie a stoppé l’action au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet, annulant toute la saison d’argile et d’herbe et laissant les joueurs dans le noir.

Rafael Nadal passe du temps à la maison avec sa famille, s’occupant de tout le monde dans son Académie Rafa Nadal à Majorque et espérant frapper à nouveau le tribunal. N ° mondial 2 fait de son mieux pour garder la forme physique, travaille autour de sa maison et essaie également de se divertir avec ses proches.

Samedi, Rafa et sa sœur Maribel ont fait un filet à partir de deux chaises devant leur maison et ont commencé à frapper de belles volées, Maribel remportant un point contre le champion de la Major 19 fois pour commencer une célébration appropriée.

Sans oscillation d’argile en avril, mai et juin, ce doit être la saison la plus étrange de la carrière de Nadal, forcée de rester à la maison et d’attendre des nouvelles positives comme le reste du Tour, avec de petites chances de voir n’importe quelle action dès que le virus fait rage en Europe occidentale et aux États-Unis en ce moment.

Les organisateurs de l’US Open font toujours tout selon le plan mais avec la situation actuelle à New York, ce serait un miracle d’y voir un Major fin août. L’ATP n’a pas encore annoncé ce qu’il allait faire des points de classement ATP, les mettant en attente la deuxième semaine de mars et cherchant la bonne solution qui ferait le plus plaisir aux joueurs.

En outre, ils doivent fournir le modèle financier pour aider les joueurs les moins bien classés qui vont perdre beaucoup au cours des deux prochains mois, incapables de rivaliser ou de faire quoi que ce soit d’autre pendant l’isolement. Nadal a remporté un titre ATP à Acapulco au cours de la dernière semaine de compétition du Tour en février, tenant à ce jour 85 trophées ATP et espérant ajouter plus à sa collection le reste de l’année.

¡La victoria se queda en casa! 😂

Gran victoria de Maribel ante @RafaelNadal en un partido muy apretado. VAMOS! #yomequedoencasa – Académie Rafa Nadal por Movistar (@rnadalacademy) 4 avril 2020