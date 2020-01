‘Rafael Nadal joue un tennis incroyable, j’ai hâte de lui faire face’

Nikoloz Basilashvili a terminé dans le top 30 pour la deuxième année consécutive malgré le fait qu’il n’ait pas joué son meilleur tennis en 2019, défendant le titre à Hambourg et embrassant un score médiocre de 28-24. Après une fin difficile de la saison précédente en raison d’une blessure, le Géorgien est prêt à mener son pays à la Coupe ATP, face à l’Espagne, le Japon et l’Uruguay à Perth, donnant le coup d’envoi de la nouvelle campagne contre l’obstacle le plus dur possible, le no mondial.

1 Rafael Nadal. Rafa et Nikoloz ont joué trois fois dans le passé, l’Espagnol marquant deux victoires dominantes sur terre battue à Roland-Garros et à Rome, entre un duel plus difficile à l’US Open 2018 qui a débuté dans le quatrième set.

Perdant seulement deux matches après Madrid en mai dernier, Nadal tentera de prendre le meilleur départ possible, désireux de poursuivre un autre titre par équipe après avoir livré la couronne de la Coupe Davis à domicile à Madrid en novembre et se préparer pour le prochain Open d’Australie.

Pour le moment, il se concentre uniquement sur le prochain affrontement avec Nikoloz qui tentera de provoquer un bouleversement, conscient de la qualité du rival et de son niveau actuel. “Ce sera probablement l’un des matchs les plus difficiles de ma carrière”, a déclaré Basilashvili.

“En même temps, je vais en profiter. Ce sera une expérience importante, surtout au début de l’année, je l’attends avec impatience. Je dois être dans ma meilleure forme physique pour avoir une chance contre lui. Je me sens bien sur un terrain dur en ce moment, en général, j’ai fait une bonne pré-saison et je vais bien physiquement.

Je dois jouer mon meilleur tennis pour avoir une chance de le battre car, en ce moment, il joue un tennis incroyable et je dois essayer de faire de mon mieux pour correspondre à son niveau. ”